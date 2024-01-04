中宣部出版局長傳被免職 或鬆網遊監管 騰訊網易逆市升

騰訊重上300元大關

有關的網絡遊戲新規草案令市場受到極大衝擊，其中騰訊當日單日市值已蒸發3000億元，騰訊亦自去年12月22日起展開每日10億元回購，截至昨日已是連續第六個交易日回購10億元股份，公司昨以每股292.4至301.4元價格在場內回購336萬股，6個交易日累計斥資約60億元購入2071萬股。騰訊股價昨日重上300元大關，收報300.6元，升1.3%。

網易產品增「未成年模式」

至於網易，昨日則宣布全線產品將在防沉迷系統基礎之上增設「未成年模式」，該模式包括新增多種防護功能選項，例如一鍵內容屏蔽、「網易家長關懷平台」管理、防網絡欺凌等，該股昨亦升近1%至147.5元。

近日內地有關網絡遊戲監管的新聞甚為戲劇性，國家新聞出版署公布網絡遊戲新規草案引來極大爭議，結果相關諮詢文件即日下架，翌日國家新聞出版署澄清，有關的意見稿旨在保障和促進網遊行業繁榮健康發展，將認真研究各方提出的關切和意見，並進一步修改完善。

黨媒：監管行動要避免中斷經營

隨後內地批出逾百新遊戲版號，而路透社日前更引述5名知情者透露，馮士新在上周末突遭免職，並指與上月的網絡遊戲新規草案有關。

此外，昨日中共中央黨校主辦的《學習時報》亦發表評論文章指出，政府實施平台經濟監管目的，在於引導平台健康有序發展，使市場在資源配置中營造良好環境，監管行動和政策調整要充分聽取各方意見，尤其是行政相對人意見，避免影響或中斷平台企業正常經營活動，防範政策疊加導致非預期風險。