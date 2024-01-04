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經濟

摩通籲「增持」領展 上調目標價至53元

【明報專訊】美資大行摩根大通及花旗分別發表報告，齊看好領展（0823），摩通更將領展的投資評級，由「中性」調高至「增持」，並且將其目標價由原先的39元，大幅調高35.8%至53元。花旗亦視領展為首選。領展昨日未有因應多份報告唱好而做好，全日收報43.5元，跌0.6%。

股息率回報較區內高 續租租金或升

摩通指出，領展受到此前供股集資及美國債息抽高影響，在整個2023年股價跑輸大市，恒生指數期間跌14%，領展股價卻跌19%。然而隨着減息預期可能實現，在過去兩個月其股價升幅多達25%，表現跑贏同期跌2%的恒生指數，相信這個勢頭還會延續至今年全年。摩通續稱，當中原因是領展作為其中一家能夠提供6.2厘股息的大型房地產信託，股息率回報較區內平均的5厘為多；同時亦認為，聚焦地產投資的基金經理情願選擇如領展等能夠提供必需零售主題的投資機會，多於寫字樓及非必需零售主題。

該行認為，相對其他收租股續租租金普遍下調的同時，領展續租的租金仍有機會上升。同時該公司在執行3.0策略時的風險已經反映出來，按領展現有12個月展望的收益率比其估計今年底預期的美國10年債息息率還高出249個點子而言，領展的估值並不高昂，因而建議進行對冲交易時，可選擇沽九龍倉置業（1997），並持領展長倉。

花旗同唱好領展 料回報率超一成

花旗認為，領展一向視為息口走勢的影子股，當美國息口有望見頂，該股將成為淨買入的工具，藉此趁該股出現潛在的增長前景時，在高股息率鎖定投資。該行預料2024年至2027年期間領展或呈現複式派息增長，料對注重收入的投資者而言帶來吸引的投資機會，預期每年回報率會超過10%。

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