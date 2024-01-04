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經濟

瑞銀：24小時通關不利港零售酒店業 酒店業：料對過夜客量影響不大

【明報專訊】香港舉行跨年煙花匯演吸引數以萬計旅客到訪，惟活動後大量內地旅客一度滯留在港，港府因應情况，宣布將與內地商討，增加24小時通關口岸。瑞銀報告認為，由於本地消費持續外流及內地過夜遊客減少，增加24小時陸路口岸長遠對港零售業和旅遊業帶來負面影響，料2024年港零售有可能出現倒退。

明報記者 蕭嘉聰、陳偉燊

料今年港零售或倒退

北上消費及港人外出旅遊均影響本地零售。瑞銀提到，發改委上月底已提出增加大灣區24小時通關口岸的數目，預期未來將有口岸提供24小時服務，例如深圳灣及蓮塘關口。根據入境處數據顯示，2023年12月香港居民外遊人數已恢復至2018年近100%水平，去年10月共有555萬名香港居民經陸路出境，假設人均消費為500元至1000元，料當月有28億至56億元本地消費已轉移至內地，佔香港零售總額8%至16%。此外，日本政府數據顯示，港人去年第3季在日本消費達70億元，即每月平均約23.3億元，佔香港整體零售額約7%。

港人去年第3季日本消費70億

港人境外消費幾近全面恢復，相較之下，去年10月內地遊客人數卻只恢復至2018年約60%水平，當中非過夜及過夜旅客分別回復50%及70%水平。雖然2023年上半年過夜內地遊客人均消費（不計酒店費用）高達5962元，較2019年上半年升17%，但非過夜旅客人均消費錄得1345元，較2019年上半年大減40%。該行預期，由於基數較低，2023年11至12月港零售銷售將可達至中至高增長，但2024年或錄得倒退。

瑞銀又指出，內地過夜遊客減少、本地消費持續流失及潛在通關新政策，將對港零售業及酒店業構成長期負面影響，該行覆蓋股份當中，料九倉置業（1997）、希慎（0014）及領展（0823）或面臨最大挑戰。九置昨收市報24.4元，跌2.2%；希慎跌1.3%至15.2元；領展收市亦跌0.6%至43.5元。

華大酒店（0201）主席鄭啟文認為，現時羅湖及深圳灣口岸已營運至凌晨零時，因此無意在港過夜的內地客有足夠時間離港，原先過夜旅客亦不會因口岸提供24小時服務而離港，一般活動亦不會凌晨才結束，相信影響不大。他又稱，今次只是個別情况，香港約有6萬間酒店房，無法消化所有旅客，最終出現滯留情况。

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