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HOLBORN特色戶景觀靚 空間感佳

HOLBORN

【明報專訊】位處港島鬧市的住宅，甚少擁有開揚景觀，恒地（0012）旗下已屆現樓的THE HOLBORN，位於東區筲箕灣道1號，提供420伙，向北單位擁開揚維港海景、向南則享翠綠山巒景色。今次介紹的頂層連天台特色戶，具備寬敞戶外空間，戶主不但可享受旺中帶靜的起居環境，單位的特高樓底更令室內增添儲物空間，成為一大亮點。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

THE HOLBORN 已經入伙，發展商一直進行現樓銷售；項目提供的單位，實用面積200至574方呎不等。

是次介紹的A座32樓SA1室連天台特色單位，實用面積574方呎、連471方呎天台及124方呎平台，屬3房1套連儲物室戶型。由於儲物室內設小洗手間，戶主可按需要作工人套房之用。

樓層高度3.8米 採光理想

單位整體開則方正，家具擺位易設計，單位樓層高度達3.8米。單位設高身落地玻璃敞門，連接平台，採光理想，加上戶外景觀開揚，可享附近至大潭郊野公園一帶山景，景色怡人優美。

私家平台設獨立樓梯直達天台，具備寬裕戶外空間，可進行各類家庭聚會或活動，適合喜歡享受與朋友相聚的家庭。由於單位樓底高，開放式廚房配備齊全電器之餘，廚櫃亦同時加高，可用盡上方的儲物空間，住戶除可擺放煮食用具外，亦可儲存大量生活雜物。

私家平台設樓梯直達天台

另外，主人房連接工作平台，亦設高身入牆衣櫃，可擺放大量衣物，櫃身同樣高逾3米；為便利戶主，單位內附高身梯。

至於另兩間睡房，設有接近落地大窗，房內環境光猛，住戶如使用高架牀，亦不需擔心起牀或小朋友在牀上玩耍時，頭部會撞天花板。至於兩個浴室，均設大鏡櫃和充裕收納空間，浴缸、企缸的上方，設有摺疊式毛巾晾衣架，由於位置較高，可晾較長身的衣服。

細單位方面，目前可參觀B座31樓B8室，實用面積224方呎、屬開放式間隔；浴室設於大門旁，設有企缸，以淺色用料為主。

開放廚房近露台 煮食兼賞景

單位起居廳空間方正，開放式廚房設在連接露台的位置，讓住戶可邊煮食、邊欣賞維港海景，加上廚房採雙邊設計，煮食時更方便；主要配備包括意大利品牌Mia Cucina的嵌入式煤氣煮食爐、德國西門子抽油煙機、雪櫃、洗衣乾衣機及微波爐。

不過，屋苑向海單位，同時前臨東區走廊，難免受汽車聲浪影響，但關上露台敞門或窗戶後，聲浪明顯減弱，隔音效果理想。至於屋苑位置，較為靠近港鐵西灣河站，只需約5分鐘步程，區內有不少民生店舖，可滿足住戶的起居購物需要。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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