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經濟
2024年1月3日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
東方棕泉近200萬租旺角舖 高位跌半 5層共2.5萬呎 百老匯10年前400萬承租
甘比6000萬放售東角道舖
北都6地限期前未補價 發展局：盡快收地
緹外4房特色戶 逾2億沽 實呎4.7萬
東南亞客付146萬辣稅購太古城
花旗料今年樓價跌10% 明年或見底 美縱減息難令P大降 供貴過租添壓力
年結後拆息向下 1個月跌穿5厘
港股開局挫258點 三連升斷纜
花旗：恒指年中目標23000 看好科網濠賭
羅兵咸料港今年IPO籌千億 返全球三甲
茶飲店蜜雪冰城古茗同日申港上市
內地財新製造業PMI勝預期 連續兩月擴張 跟官方數據背馳
馬雲等技術申報 不再持有6公司權益
大摩：澳門中場賭收已超疫前兩成
阿里去年741億回購普通股
人行：內地12月PSL 淨新增3500億
梁兆基任恒生CEO辦公室高級顧問
小鵬旗艦車X9降價逾7%
美施壓 ASML提早限對華出口 中方斥霸凌 中芯股價跌逾2%
美10年債息撲4厘 科技股受壓
Tesla交付新高仍不敵比亞迪
張兆聰：南方比特幣ETF宜分段獲利
港元定存高息精選
涂國彬：金價年初待突破2075美元
技術取勝：北控水務或1.7元附近整固
雷軍暗示小米SU7 50萬以內有交易？
劉思明：港股開局差 科網燃氣股相對堅挺
周顯：縮「移民監」時間 增「投資移民」吸引力
湯文亮：劏場舖慘過納米樓
HOLBORN特色戶景觀靚 空間感佳
東區不乏優質中小學校
基金特區：摩根資產籲60/40比例買股債 分散投資助應對息率大選等變數
技術取勝：北控水務或1.7元附近整固
【明報專訊】神華支持位26.5元不宜失（圖）
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