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經濟
國際金融

美施壓 ASML提早限對華出口 中方斥霸凌 中芯股價跌逾2%

【明報專訊】荷蘭政府與美國白宮協商後，2023年6月宣布準備在2024年元旦起，收緊荷蘭對華的半導體技術出口限制，不過白宮對此似乎急不及待。彭博社引述知情人士稱，面對美國政府的施壓，荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）已提早於去年底取消部分先進半導體生產設備對華出口，而相關的深紫外線（DUV）光刻機出口限制，距離荷蘭對華高端晶片生產設備出口禁令在元旦生效前，尚有數周時間。中國半導體製造商股價應聲下滑，中芯國際（0981）股價昨跌逾2%。

對於美方被指要求ASML在技術出口禁令生效前，提早停止向中國出口DUV光刻機，中國外交部發言人汪文斌昨表示，美方有關霸道霸凌行徑嚴重違背國際貿易規則，嚴重破壞全球半導體產業格局，嚴重衝擊國際產業鏈供應鏈安全和穩定，必將自食其果。中方敦促荷方，秉持客觀公正立場和市場原則，尊重契約精神。

部分DUV光刻機出口許可證撤銷

ASML直至去年底仍持有許可證，可向中國客戶提供3種型號的頂級深紫外線（DUV）光刻機。不過該公司此前已向中國客戶表明，2024年元旦起，不大可能再獲得部分DUV光刻機的出口許可證。

據稱，相關出口禁令似乎已於去年底提早實施。彭博社引述知情人士稱，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）去年底致電荷蘭政府，要求ASML即時停止對華付運先進的DUV設備，而荷蘭官員則要求美方就對華出口問題，直接聯繫ASML。消息稱，美國官員自行接觸ASML，要求他們「即時停止」向中國客戶付運部分設備，而為應對美方的要求，「有限數量」的ASML光刻機對華出口已被取消，暫未清楚多少設備出口受到影響。

彭博社披露相關消息後，ASML發聲明稱，近期與美國政府溝通後，ASML就美方出口管制規定的範圍和影響，有更清晰的認知。美國最新的出口規定，對有限數量的半導體廠商使用的某些中端製程深紫外線（DUV）光刻機施加了限制。

華為手機傳用ASML技術 惹美憂慮

ASML亦證實，其NXT:2050i和NXT:2100i DUV光刻機的對華出口許可證，部分已被荷蘭政府吊銷，令少數中國客戶受影響。該兩款受出口限制的DUV光刻機，每部售價介乎8000萬至9000萬歐元（約6.85億至7.7億港元）。

彭博社此前的消息稱，中國華為去年生產的一些高端智能手機，採用的正是ASML DUV光刻機生產的晶片，令美國政府深感憂慮。

美國政府一直致力遏制中國創建先進半導體產業，聯同盟友限制相關技術對華出口。早在2019年，時任美國總統特朗普已敦促荷蘭政府，禁止向中國出售ASML最先進的極紫外光（EUV）光刻機。拜登政府上台後，荷蘭對華出口限制進一步收緊，由2024年元旦起，連較EUV光刻機次一級的DUV設備，也納入對華出口限制。為應對荷蘭收緊技術出口限制，中國去年7月至11月從ASML進口的光刻機金額增至37億美元，較2022年同期增長5.5倍。以去年11月為例，中國由ASML進口了價值7.628億美元的光刻機，金額按年增長10倍以上。相比下，中國去年11月從荷蘭進口的總貨值按年增長47%。

ASML去年第3季有近五成銷售額來自中國。ASML在去年10月預期，新的出口限制將影響到ASML在中國銷售額的15%。

（綜合報道）

[國際金融]

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