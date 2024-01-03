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經濟

內地財新製造業PMI勝預期 連續兩月擴張 跟官方數據背馳

【明報專訊】財新公布2023年12月中國製造業採購經理指數（PMI）由11月50.7上升至50.8，為2023年8月以來高位，亦勝市場預期的50.3。數據與除夕日公布的官方製造業PMI（49）差距擴大，高盛報告指出，兩項數據的分歧源於地理及行業覆蓋差異，官方數據較受12月北方較冷天氣影響，但該行指官方數據仍反映需求低迷，預期內地寬鬆貨幣政策將會持續，人行於2024年將會降準兩次。

明報記者 蕭嘉聰

昨日公布的財新PMI分項指數方面，2023年12月製造業生產指數及需求指數增長加快，分別是2023年6月及3月以來最高。受訪企業表示，市場需求改善，當月消費品類與中間品類產品新訂單增加，投資品類訂單跌幅放緩。此外，外需表現有所改善，新出口訂單指數在收縮區間回升，是近6個月來最高。就業指數降至2023年6月以來最低，企業對人力資源相對謹慎，員工自願離職後沒有填補空缺，甚至因需求疲軟而削減人手。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2023年12月製造業景氣度持續改善，但內外需求仍不足，仍需要鞏固經濟回升向好基礎，尤其是居民及企業預期偏弱，就業市場受壓。他預期，2024年內地財政政策與貨幣政策仍有空間調整，穩就業政策力度仍需進一步加強，更突顯就業優先導向，緩和就業市場壓力，實際改善民生。

高盛：官方數據反映需求仍低迷

國家統計局日前公布2023年12月製造業PMI下降0.4點至49.0，是2023年6月後新低。高盛認為，統計局及財新PMI差異主要來自生產和新訂單分項指數，或與統計的地理及行業覆蓋範圍差異有關。財新覆蓋更多出口為主企業，而近月出口有所改善；該統計亦主要覆蓋南方地區，12月或較少偏冷的地區，天氣影響較北方地區為小。該行指出，雖然統計局提到上月惡劣天氣對交通及服務業產生負面影響，但數據反映需求低迷，以及政府加快基礎建設以支持經濟，料人行2024年首季及第三季將分別下調政策利率10個基點，亦會降準兩次，每次減幅為25個基點。

摩通：供求失衡或拖累數季經濟增長

摩通認為，官方綜合PMI數據反映第三季穩健復蘇後，整體經濟活動在第四季底有所放緩，料內地政策支援措施成效或在未來數季反映，2024年上半年經濟仍會出現穩健復蘇，但供求失衡帶來的潛在庫存累積，或拖累未來數季經濟增長。

相關字詞﹕財新服務業PMI 國家統計局 貨幣政策 高盛

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