羅兵咸料港今年IPO籌千億 返全球三甲

涉80宗IPO 料3企屬大型公司

羅兵咸昨舉行香港2023年IPO回顧簡報會。黃煒邦解釋，今年其集資額預測計算方法，是按預計今年有80宗IPO，當中估算年內將有3間大型公司IPO，其平均集資額為150億元；特專形式上市公司於年內預計有約4間，平均集資額20億元；年內料有5間公司於GEM上市；而餘下68間IPO則按去年平均集資額7億元計算，最終得出逾千億元的集資額預測。

該行指出，去年IPO公司數目達73間，集資共463億元，去年並無任何1間大型IPO（即集資額超過100億元）。而2022年則達90間，集資共1046億元，即去年分別較2022年跌19%及56%；而去年平均集資額僅達7億元，較2022年的13億元，按年跌46%；黃煒邦表示，香港自2000年至2022年，從未出現於年內無一間大型IPO的情况。他解釋指利息高企下，不少公司因估值偏低，推遲其上市計劃。

羅兵咸永道資本市場服務部合伙人黃金錢表示，香港IPO市場低迷主要與市場疲弱，以及受美息高企，影響資金流動性及招股定價有關。他續指出，港股去年市場總成交金額約為25.52萬億元，按年跌17%，其市場流動性不大亦拖累港股IPO市場；另外，黃金錢亦提到每年第4季都屬傳統旺季，但去年第4季僅26間公司上市，2022年同期則超過30間。

另外，黃煒邦引述世界交易聯合會數據指出，截至去年11月底，於港交所（0388）掛牌公司市值約31.11萬億元，於全球交易所排名，由2022年的第7位跌至第9位，稍遜於去年排名第8位的印度交易所，其市值約為31.15萬億元；而倫敦交易所則由同期的第10位升至第7位。