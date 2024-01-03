明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股開局挫258點 三連升斷纜

【明報專訊】人民幣再走弱，內地及香港股市今年開局齊向下。港股2024年首個交易日顯著回吐，一度挫逾300點，收市跌258點，報16,788點，結束三連升。成交連續兩個交易日不足800億元。分析指出，市場目前最關注內地經濟數據，以及美國提早減息條件是否成熟，預期本月份恒指在15,900點至17,000點上落。

北水39億淨流入 南水淨沽53億

恒指昨日高開87點，已是全日高位，隨即掉頭下跌，最多跌322點，低見16,725點，收市跌258點，報16,788點，50天線（現處約17,088點）得而復失，但險守10天線（現處約16,700點）。國指及科指跌逾1%。全日大市成交只有766億元。

港股通下的北水，今年首個交易日繼續買貨，全日錄得38.5億元淨流入。北水主力掃兩大指數ETF，盈富基金 （2800） 及南方恒生科技ETF （3033） 分別錄14.2億及6.4億元淨流入。但滬深股通下的南水，則淨流出52.69億元人民幣，為連續第2日流出。

重磅科網股受壓，美團（3690）挫3%；京東（9618）「二選一」案，獲阿里巴巴（9988）賠償10億元人民幣，但京東仍跌2.4%，阿里跌1.2%。騰訊（0700）逆市上升1%；網易（9999）升3.9%。

憂內需弱 潤啤急跌8%

內地就業弱，憂慮消費持續下滑，內需消費、內房股受壓。潤啤（0291）急跌8.3%，為跌幅最大的藍籌。龍湖（0960）跌7%；華潤置地（1109）跌逾半成。

澳門上月賭收按年大升4.3倍，濠賭股普遍向上。金沙（1928）升3.9%，為表現最好藍籌；美高梅中國（2282）升4.9%；銀娛（0027）升1.6%。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，港股上周連升3日反彈約700點，加上內地財新去年12月製造業就業壓力未緩解，港股昨日調整屬正常。現時市場關注內地經濟增長數據多於通脹數據，如數據不理想，關注中央今年會否加快推出刺激經濟措施。同時亦注視美國提早減息條件是否成熟，因減息會利好人民幣，以及令內地貨幣政策彈性提高。她續指出，恒指跌至現水平，淡友不會太進取，預期本月份，恒指在15,900點至17,000點上落。

上 / 下一篇新聞

東方棕泉近200萬租旺角舖 高位跌半 5層共2.5萬呎 百老匯10年前400萬承租
東方棕泉近200萬租旺角舖 高位跌半 5層共2.5萬呎 百老匯10年前400萬承租
甘比6000萬放售東角道舖
甘比6000萬放售東角道舖
北都6地限期前未補價 發展局：盡快收地
北都6地限期前未補價 發展局：盡快收地
緹外4房特色戶 逾2億沽 實呎4.7萬
緹外4房特色戶 逾2億沽 實呎4.7萬
東南亞客付146萬辣稅購太古城
東南亞客付146萬辣稅購太古城
花旗料今年樓價跌10% 明年或見底 美縱減息難令P大降 供貴過租添壓力
花旗料今年樓價跌10% 明年或見底 美縱減息難令P大降 供貴過租添壓力
年結後拆息向下 1個月跌穿5厘
年結後拆息向下 1個月跌穿5厘
花旗：恒指年中目標23000 看好科網濠賭
花旗：恒指年中目標23000 看好科網濠賭
羅兵咸料港今年IPO籌千億 返全球三甲
羅兵咸料港今年IPO籌千億 返全球三甲
茶飲店蜜雪冰城古茗同日申港上市
茶飲店蜜雪冰城古茗同日申港上市
內地財新製造業PMI勝預期 連續兩月擴張 跟官方數據背馳
內地財新製造業PMI勝預期 連續兩月擴張 跟官方數據背馳
馬雲等技術申報 不再持有6公司權益
馬雲等技術申報 不再持有6公司權益
大摩：澳門中場賭收已超疫前兩成
大摩：澳門中場賭收已超疫前兩成
阿里去年741億回購普通股
阿里去年741億回購普通股
人行：內地12月PSL 淨新增3500億
人行：內地12月PSL 淨新增3500億
梁兆基任恒生CEO辦公室高級顧問
梁兆基任恒生CEO辦公室高級顧問
小鵬旗艦車X9降價逾7%
小鵬旗艦車X9降價逾7%
美施壓 ASML提早限對華出口 中方斥霸凌 中芯股價跌逾2%
美施壓 ASML提早限對華出口 中方斥霸凌 中芯股價跌逾2%
美10年債息撲4厘 科技股受壓
美10年債息撲4厘 科技股受壓
Tesla交付新高仍不敵比亞迪
Tesla交付新高仍不敵比亞迪
張兆聰：南方比特幣ETF宜分段獲利
張兆聰：南方比特幣ETF宜分段獲利
港元定存高息精選
港元定存高息精選
涂國彬：金價年初待突破2075美元
涂國彬：金價年初待突破2075美元
技術取勝：北控水務或1.7元附近整固
技術取勝：北控水務或1.7元附近整固
雷軍暗示小米SU7 50萬以內有交易？
雷軍暗示小米SU7 50萬以內有交易？
劉思明：港股開局差 科網燃氣股相對堅挺
劉思明：港股開局差 科網燃氣股相對堅挺
周顯：縮「移民監」時間 增「投資移民」吸引力
周顯：縮「移民監」時間 增「投資移民」吸引力
湯文亮：劏場舖慘過納米樓
湯文亮：劏場舖慘過納米樓
HOLBORN特色戶景觀靚 空間感佳
HOLBORN特色戶景觀靚 空間感佳
東區不乏優質中小學校
東區不乏優質中小學校
基金特區：摩根資產籲60/40比例買股債 分散投資助應對息率大選等變數
基金特區：摩根資產籲60/40比例買股債 分散投資助應對息率大選等變數