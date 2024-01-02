中國東盟看好 增配亞太股票基金

明報記者 袁國守

去年底，市場焦點放在美國息率走向，宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理盧淑華表示，美國加息周期進入尾聲，但預計息口將維持高位一段時間，並最快今年中開始減息，而次數及幅度視乎屆時經濟數據，預料幅度不會多於125點子。

至於今年應如何配置資產？盧淑華認為，將要視乎宏觀經濟情况，若環球經濟出現放緩，相信美股提供較佳的投資機會；若經濟真的出現衰退，政府債券一般會優於信貸，因為企業會出現財務困難甚或破產，所以與投資級別債券和高收益債券相比，更看好政府債券。但她補充，若經濟今年未有出現衰退，投資級別債券及高收益債券可能有較佳表現。

從未來3個月去看，整體資產類別上，該行較為看好股票，較為看淡固定收益，現金則為中性；整體股票資產配置方面，對成熟市場持「偏重」，亞洲（日本除外）、內地和香港持「中性」（見表）。

不過，展望2024年全年亞洲市場前景，宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲稱，從風險回報的角度來看，較看好東盟及中國股票前景，即使中美關係進一步改善，相信跨國企業仍會採用「中國+1」策略，繼續將生產基地由中國分散至其他東盟市場，而相關趨勢將會在今年變得更明顯。就東盟市場，該行較看好製造業能力較佳的印尼及馬來西亞，以及估值相對便宜的菲律賓。

港股睇好科網 留意消費升級主題

港股方面，他預期，今年銀行股表現較遜色，而科網股表現料較好，因手持大量現金可作回購，且中央對行業打壓力度較兩年前低。談及中國股票中長線投資主題，陳致洲建議留意「研發創新」、「消費升級」及「利好政策」三大主題，當中的「研發創新」，料於2024至2025年將是人工智能（AI）如何放在硬件的時刻，可提供很多想像空間；「消費升級」方面，隨內地人口老化，儲蓄比例會下降，國內外旅遊將增加，有利旅遊相關股票（網上旅遊平台、酒店）；至於「利好政策」，可再生能源例如電動車值得憧憬，例如比亞迪（1211）在海外具競爭力，在國內的提價能力亦高。

假如將此分析應用在MPF資產配置，主力投資於亞太市場的亞太股票基金，以及主要投資於內地、香港和台灣的大中華股票基金或可年內增持。陳致洲指出，參考亞洲股票過去10年的累積表現，資產價格在短期內易於出現變化：若果投資期長達10至15年，投資於一些具有增長前景的資產類別有機會取得資本增值。但他提醒，始終投資者應根據自己的年齡、風險承受能力、現有資產配置等因素，選擇合適的市場並進行配置。

對於較年輕的MPF成員來說，盧淑華認為，由於目前為積累財富的階段，餘下的投資期可長達40年，故投資策略宜採取比較進取的態度，資產配置上宜以股票為主，盡量爭取潛在資本增值的機會。她續指出，隨着年齡增長，可以考慮逐步減持風險較高的資產，例如減少股票比重，增加債券比例。此外，盧淑華提醒，40年的投資年期過後，當踏入65歲退休年期，將面對提取退休儲備的階段，建議保留MPF帳戶繼續投資，持續爭取潛在資本增值的機會以應對通脹。

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[退休綢繆]