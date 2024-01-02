新葵芳花園上月均呎重返1.3萬

明報記者 歐陽慧恩

美聯分行營業經理陳偉健表示，葵涌新葵芳花園A座高層07室，實用面積415方呎，兩房間隔，享開揚單邊山景及市景，屬屋苑優質單位，近日獲上車客洽購，最終以585萬元成交，實呎14096元。原業主2020年655.5萬元買入，帳面蝕70.5萬元或11%，連使費料實蝕約105萬元或16%。陳氏稱，傳統樓市小陽春出現於農曆新年後，由於近半年成交量較往年顯著減少，料今年會有部分購買力今年2月及3月爆發，交投將有所回升。

賢文禮士5年實蝕近四成

其他屋苑續錄蝕讓成交。資料顯示，九龍塘賢文禮士5座地下連花園戶，實用1373方呎，3房雙套連工人套房間隔，以3200萬元連一車位易手，實呎23307元，新買家登記英文名字屬普通話拼音，料具內地背景。原業主2018年4280萬元一手購入單位，其後以400萬元認購一個車位，即總購入價4680萬元，持貨期約5年內帳面已蝕1480萬元或32%，連使費料實蝕逾1710萬元或37%，料蝕幅及金額為屋苑歷來最大宗蝕讓個案。

美聯助理聯席董事鮑頴鴻表示，灣仔囍滙2期3座高層F室，實用433方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，近期連租約以1080萬元沽出，實呎24942元。據悉，單位現月租2.68萬元，以現成交價計，新買家租金回報約3厘。原業主2022年12月1128萬元購入，持貨約一年，單計帳面已蝕48萬元或4%，連10%額印稅及購入單位的使費計，料實蝕約220萬元或近兩成。

囍滙1房額印貨沽 1年實蝕兩成

美聯區域聯席董事黃錦瀚稱，沙田第一城40座低層C室，實用304方呎，兩房間隔，獲上車客以388萬元購入，實呎12763元。原業主2021年12月520萬元購入，持貨兩年額印剛鬆綁，帳面蝕132萬元或25%，連使費料實蝕約155萬元或30%。此外，中原首席分區營業經理黃家全稱，南昌站匯璽3B座低層K室，實用379方呎，1房間隔，內園景，以713萬元易手，實呎18813元。原業主2017年798萬元一手購入，帳蝕85萬元或一成，連使費及發展商回贈料實蝕115萬元或14%。

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