馬泰陽：今年樓市料走出陰霾

另外，香港置業於2023年11月底至12月初進行置業調查，成功收回798份有效問卷，當中逾五成（約57.3%）受訪者表示希望購買樓齡10年或以下物業，佔比連續3季高企五成以上，續創紀錄新高；其次，約15.9%受訪者希望購買樓齡逾10至15年物業，約13.6%受訪者希望購買樓齡逾15至20年物業，反映新晉屋苑受市場歡迎。根據本行資料研究部選取10年以下屋苑計算，2023年（截至12月4日計）流通率介乎約2.4%至約6.3%，比起同期十大傳統屋苑流通率介乎約1.9%至約2.7%更高。從上述數據可見，環境較好，有多元化的配套設施的新晉屋苑愈來愈受歡迎，相信2024年該類物業表現可望看高一線。

自《施政報告》為樓市減辣後，市場逐步適應樓市新措施，加上海外專才來港，令本港置業需求持續增加，倘若新一份的《財政預算案》能進一步為樓市帶來驚喜，將為買家加添入市信心；另外，筆者預料新一年發展商將持續以低價搶佔市場焦點，新盤推售步伐將會加快，在多個利好消息支持下，相信本港樓市將走出陰霾。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]