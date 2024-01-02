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經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：減息撤辣可期 樓市重新出發

【明報專訊】時光荏苒，已來到2024年，回想一年前，大家都期盼通關會帶來重大機遇，讓香港經濟重新出發，可惜整體向好形勢僅「曇花一現」，其後各行各業都在叫苦，投資市場欠理想，「股樓雙殺」。相信大家都聽過「希望在明天」這句話，主要是鼓勵各位要樂觀面對新一天，顯然在任何情况都合用！雖然去年很多事情都未如人願，但筆者深信「明天會更好」。新一年，大家對前景總會滿有期盼，筆者從事地產代理的生意，自然專注於地產市場，並相信若今年市場順利出現以下兩個情况，2024年勢必能收復失地。

第一，如果美國能夠在短期內減息，而本港跟隨，讓供樓負擔得以減輕，加快入市步伐，便可為目前相對淡靜的樓市注入新動力。

第二是將於2月底公布的新一年《財政預算案》。去年《施政報告》特首沒有將樓市辣招完全撤走，樓市與樓價是本港重要經濟支柱之一，特首在施政上定必加倍小心，擔心一旦施政出了亂子，觸發樓市重大變化，就難以擔當，所以只能略為放寬，再作觀察。筆者相信，時隔數月後，市場已有明確的信號。到了今次《財政預算案》，港府應可當機立斷，將過時辣招全面撤銷，如此一來，才有機會搞活樓市，令樓價穩定，成交亦可慢慢增加，回復至健康水平。

經濟、股市及樓市環環相扣，樓市得以穩定下來，持有物業的業主就不用擔心財富被蒸發，自然有心情及能力去消費。對於投資者，他們回復信心再度入市；就算是分散投資亦願意將部分資金重投物業市場。樓市交投增加，會帶動整體經濟，而相關行業亦會被激活。當經濟穩步復蘇，股市亦會得益。筆者衷心祝願香港人與香港的經濟，都能在新一年重新出發。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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