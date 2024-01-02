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經濟
2024年1月2日星期二
艾雲豪 巨星經濟
投資策略
15新盤逾1.2萬伙勢成今年焦點 憧憬減息 業界料一手全年成交1.5萬宗升四成
ONE SOHO元旦連沽4伙 同一組客1223萬買兩戶
十大屋苑周末14宗成交 35周新高
青衣今年開齋 盈翠3房逾千萬易手
新地15商場除夕元旦假 生意人流齊按年升兩成
瑞銀：內地電動車滲透率望達八成 2030年佔比料翻一番 出口歐洲仍有可為
中資「動物本能」兼競爭大 增電動車鋰電池產業效率
德勤冀港今年Web3結合傳統金融
撐港府平衡監管與創新 可帶動整個生態圈發展
比亞迪上月銷量升45% 理想達月付5萬輛目標
農夫山泉50億浙江建基地擴產能
瀚亞投資黃嘉權：2024慎選中資股 電動車零件生科看俏
普徠仕陳兆德：看好港地產電訊債
超配印尼印度美元債
美中嘉和有前景 仍做蝕本生意
九倉拓新酒店品牌Maqo 首間落戶長沙 藉科技助客擁新體驗
港3酒店續求變 盼更多長途客重返
中建材41億購塗料生產商
沙特PIF去年投資超越GIC 成全球最活躍主權基金
社企中環辦市集 助覓金融伙伴
糕點時光人流旺 金齡婦女製美食
李澄幸：申請安老按揭 採單名聯名分別
環球經濟數據
金子：大摩唱好 匯豐Call 22005
張兆聰：內房落後 龍湖可投機買入
張兆聰：美股升勢料擴散 IWM可留意
伍禮賢：蘋果推MR產品 概念股高偉受惠
彭博行業研究：中央谷保障房 內銀風險恐升
投資者及理財教育委員會：培養新世代良好數碼理財素養
袁國守：捕獵黑天鵝是傻瓜遊戲
謝偉銓：支持漁農業可持續發展藍圖 帶來新機遇
善用結餘轉戶稅貸清卡數
沈永年：灣區養老院儀器先進 妥善照料
許健生：今年須注意十大科技
Aadish Kumar：日工資前景改善 料帶動經濟增長
溫傑：信置財務穩健 可中長線跟進
袁啓亮：講故事營銷戰略是雙刃劍（二之二）
袁國守：淡友近沽清 港股今年見兩萬
林少陽：大型「中特估」2024續看俏
技術取勝：中電沿上升通道破頂
李聲揚：「數據劏房」與金管局守則矛盾
蔡金強：輕裝上陣 思想的洗滌
艾雲豪：經典的再次創作和翻騰
李順威：均值正有序回歸
劉思明：港股今年沽壓料減 吼個別主題
瑞銀亞洲：資金博反彈 小米購19694
摩根大通亞洲：憧憬1月行情 恒指牛64358
周顯：從網遊監管睇中央如何看A股
張佩儀：投資ESG基金降環境風險 推動可持續發展
王弼：新一年續看好迪士尼
曾淵滄：2024迎減息周期來臨
湯文亮：不宜睇淡今年樓市
陳永傑：鮑威爾意外放鴿 刺激股樓
廖偉強：減息撤辣可期 樓市重新出發
布少明：利好因素多 租金料續強勢
馬泰陽：今年樓市料走出陰霾
睿峰社區成熟 交通方便
新葵芳花園上月均呎重返1.3萬
中國東盟看好 增配亞太股票基金
艾雲豪：經典的再次創作和翻騰
【明報專訊】2023年的聖誕節，我在旅途上重看廿年前的電影《真的戀愛了》（Love Actually）。在Al元年重看經典，感覺是一切尚有無限的可能。
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巨星經濟
艾雲豪
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