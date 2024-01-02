溫傑：信置財務穩健 可中長線跟進

信置收入主要來自物業銷售及租賃，分別佔總收入42.3%及44.5%，其他收入包括物業管理及酒店經營等。展望未來物業銷售好轉，估計中長線此分部的佔比將會回升；以2022年財年計，物業銷售佔總收入達58.9%。集團未入帳合約銷售總額達到逾130億元，當中約66億元預期將在2023/24財政年度上半年度入帳，預示業績有一定保證。

根據年報，集團將有多個新項目推售，除將軍澳凱柏峰III、元朗柏瓏III、中環ONE CENTRAL PLACE及黃竹坑海盈山已獲發預售樓花同意書，集團預期油塘通風樓物業發展項目將於2023/24財政年度獲發預售樓花同意書。根據管理層稱，具體推盤計劃將依據市况調整。

至於土地儲備，截至2023年6月，集團在中國內地、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約1950萬方呎，各類型物業比例均衡：商業佔46.8%、住宅佔27.9%、工業佔10.3%、停車場佔8%及酒店佔6%。以土地狀况劃分，發展中物業為480萬方呎、投資物業和酒店為1290萬方呎，以及已完成銷售物業為180萬方呎。由此觀之，其土地儲備足以支持未來數年的發展需要。集團將繼續以選擇性的策略增添土地儲備，提升盈利潛力。

提到地產股，投資者或會較留意其財務情况，在高息情况下融資成本上升或削弱盈利。比較其他地產公司，信置財政狀况良好，於2023年6月30日，集團擁有現金及銀行存款超過439億元，扣除借貸總額不足20億，集團擁有淨現金接近420億元。基於現金充裕而近月地價下跌，集團把握機會吸納了多幅地皮作未來發展之用：集團以逾兩億元投得大嶼山長沙東涌道住宅地，可建樓面約8.2萬方呎，每方呎樓面地價約2492元，中標價為市場預期下限；市區重建局九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目，由集團所屬財團以19.34億元奪得，每呎樓面地價4694元，較早前估值下限低約19%；啟德第2A區2號地盤及3號地皮，由集團合組財團以53.5億元投得，每呎樓面地價約5392元。

綜合而言，市場憧憬息率見頂，推動近日地產股股價由低位反彈，信置持有淨現金可於淡市入貨，值得中長線跟進。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]