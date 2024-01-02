許健生：今年須注意十大科技

人工智能（AI）：AI技術的進步未見減速迹象，其中機器學習、自然語言處理和電腦視覺將繼續為各行各業帶來創新。這些領域的發展預示着從增強決策支持到提升客戶體驗的廣泛應用，吸引着大量的風險資本注入。

網絡安全（Cybersecurity）：在數字化轉型的同時，企業面臨着愈來愈多的網絡威脅。因此，風險資本家正尋找那些能夠提供創新保護措施的公司，尤其是那些能夠應對日益複雜的攻擊模式的解決方案。

金融科技（Fintech）：金融科技正顛覆傳統金融行業，從支付系統到資產管理。投資者對於推動金融服務便利性和效率的新興企業特別感興趣，預計這一趨勢將繼續擴張。特別是香港正爭取為地區性的虛擬資產交易中心，相信隨着政府不斷完善有關金融科技政策及業界的共同努力下，金融科技絕對有機會成為香港未來重要的經濟支柱之一。

醫療保健科技（Healthcare Tech）：隨着全球人口老齡化和醫療成本急劇上升，創新的醫療保健科技解決方案愈來愈受到重視。投資正流向那些能夠提升醫療成果和降低成本的技術公司。醫院管理局去年亦與香港科技園公司簽署合作協議，醫管局會在香港科學園內設置數據平台，容許園內的合資格科研企業使用醫管局的醫療數據作科研及開發用途，透過開放數據平台推動香港的醫療科技發展，提升醫療水平及造福病人。

氣候科技（Climate Tech） ：去年香港經歷了500年一遇暴雨，數小時間令香港變成了澤國。據天文專家估計這些極端天氣狀况，未來有機會將更頻密發生。氣候變化帶來的挑戰推動了對氣候科技的投資，尤其是那些能夠提供清潔能源解決方案和應對氣候變化影響的創新企業。

教育科技（Edtech）：教育科技正在改變學習方式，使其更加個性化和互動。風險資本家對於那些能夠提供創新教育工具和平台的公司表現出了巨大的興趣。香港在教育科技仍屬於起步階段，教育界普遍仍然是以知識傳授的「科技教育」方式，而不是在教育過程之中應用科技。但隨着政府向中小學推行InnoLab資助政策後，相信這方面將大大改善，同時是一個很大商機。

機器人技術（Robotic）：自動化和人工智能的結合正在推動機器人技術的發展，此類技術的應用範圍從製造業到服務行業，投資者密切關注那些推動行業機器人化的創新企業。香港在人工智能方面，包括機器人從產業方面來說，起步算較慢，但因本地高等學府有着世界一流學者，所以在研究做得不錯。而生產力局在科學園亦建立香港工業人工智能及機械人研發中心（FLAIR），是港府重點發展的世界級創新平台AIR@InnoHK所設立的研發機構之一。

區塊鏈技術（Blockchain）：區塊鏈技術被認為具有重塑產業的潛力，特別是在提高透明度和安全性方面。VCs正在投資於這一領域的先鋒企業，尋求金融以外的應用場景，如供應鏈管理和數據認證。筆者也與本地幾家大學推動Web3.0及區塊鏈的教育工作，希望通過一系列的應用工作坊、比賽及相關活動，能培養一班對這個科技板塊有興趣的年輕人，那當Web3.0真正起飛時，我們也可以提供足夠的技術人員。

量子計算（Quantum Computing）：作為一個具有顛覆性潛力的新興領域，量子計算有望解決一些傳統計算機無法解決的問題。雖然這一技術仍處於發展初期，但VCs對於量子計算的應用前景保持高度期待，並積極尋找投資機會。港府正按照去年公布的《香港創新科技發展藍圖》，推出一系列新政策措施。政府已預留30億元，支持人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究。政府亦同時擴大對大學科研團隊的資助，加速把優秀的科研技術轉化和商品化。

太空科技（Space Tech）：隨着太空探索的再次熱潮，投資者對於使太空更加可訪問的創新技術和企業表現出了強烈的興趣。從衛星通訊到太空旅行，這一領域呈現出廣闊的成長潛力。

創新科技又豈止十項，但不論如何這些引領潮流的科技趨勢正為風險資本投資者揭示着前所未有的機會。這些領域不僅有潛力引領行業創新，解決現實世界的挑戰，而且有望為全球經濟發展注入新動能，這使得對這些領域的投資成為2024年及以後年份的賢明之舉。

在此祝各位讀者新年快樂，工作順利。雖然2024年極具挑戰，但筆者相信只要大家有明確的目標，制定方向及擁抱科技，必會找到新機會。

香港電腦商會主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]