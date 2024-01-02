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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：捕獵黑天鵝是傻瓜遊戲

【明報專訊】每逢年頭年尾，總有「預言家」跑出來就新一年作「黑天鵝」預測，評級機構晨星（Morningstar）編輯經理Sara Silano則撰寫報告指出： 「捕獵黑天鵝是一場傻瓜遊戲」，因為罕見和災難性的異常事件是不可預測的，投資者可以做的是接受市場風險的現實，並做好準備。態度正確，值得在剛踏入2024年之際，跟各位分享這位意大利女編輯的心得，冀能在今年投資路上「趨吉避凶」。

慎防通脹或回升及中國風險

Sara Silano在文中列出今年投資者面臨的8大市場風險，先說其中兩個風險：中東衝突擴大和俄烏衝突持續。綜合而言，假如兩場戰爭年內未能平息，能源和食物市場續受影響，導致油價震盪，並可能增加歐洲國家的衰退風險，而歐元區的經濟活動在去年已大範圍陷入停滯；歐洲央行預計，歐洲經濟去年按年增0.7%，今年增長1%。

另一風險，近日投資者或許輕視了，就是通脹回升。自市場認為美聯儲「放鴿」，料於今年減息75點子後，好像美國通脹已成「過去式」，但晨星歐洲市場策略師Michael Field提醒，能源價格在未來幾個月可能再次上漲，央行將被迫加息，將影響企業盈利，加劇經濟衰退風險。此外，該報告指出，已發展市場面對債務水平上升，投資者會要求增加期限溢價，故長期債券收益率預計重新走高，債價則下滑。報告又提及今年有兩場重要選舉：英國和美國，若出現重大變化，可能導致所謂風險資產（股票和公司債券）的拋售；同時，由於新冠疫情後的工作模式變化，辦公室空間潛在撇減迹象。

至於Silano最後提到的兩大風險，都與中國有關，一是中國經濟增長或出現長期崩潰，關鍵在於內房危機，不但對今年經濟構成挑戰，貿易伙伴的衰退風險亦增加；二是廣為市場關注的中美衝突，這已經導致全球經濟不確定和企業快速「重新佈局」。

藉高質素政府債對冲地緣風險

如何應對以上風險？晨星投資管理（MIM）其一建議，是透過高質素的政府債券來對冲地緣政治風險，因地緣政治事件不會一直導致股市拋售，但當發生時，政府債券尤其是長期債券，有時還包括短期債券，往往能提供風險對冲作用。

縱觀去年底多家基金公司對今年展望，也近乎一致看好債券表現，主因減息在即，近日美國10年期國債孳息率曾跌至3.83厘水平，即債價回升；以對利率敏感的iShares 20年以上美國國庫債券ETF（美：TLT）為例，過去3個月價格累升11%（見圖），值得多加留意。

高騰國際資產管理固定收益投資基金經理黃冠豪在去年最後一期《Money Monday》亦指出，只要聯儲局開始減息，全球資金便會從現時規模近6萬億美元的美元貨幣基金流走，流入亞洲以至全球債券市場，引領債券價格向好，故相信今年是「債券年」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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