彭博行業研究：中央谷保障房 內銀風險恐升

內銀淨利差持續壓縮

此外，該報告指出，房地產合約銷售繼去年大幅下滑後，2024年可能繼續難有起色。

根據彭博行業的情景分析，2024年相關銀行的房地產貸款可能增加5%，而整體貸款規模可能會達到雙位數的增幅。2024年，相關銀行的貸款總額中，房地產貸款的佔比可能為4.3%，而去年上半年為4.6%，銀行可能會拒絕向更多地產商授予信貸額度。

報告又提到，中資地產商的12.7萬億美元債務，相當於2024年預估GDP的72%和銀行股本的2.8倍──潛在違約仍是銀行面臨的一項關鍵系統性風險。中資銀行的資產風險可能會隨着中國政府推動保障性住宅建設而上升，政府呼籲向房企提供資金，銀行或對此保持冷淡。根據彭博行業的情景分析，工商銀行（1398）及該行追蹤的其他10家中資銀行，2024年可能難以實現收入增長，淨利差降幅恐超市場普遍預期；銀行或會失去控制信用成本的能力，因為在彭博行業的下行情景下，房地產不良貸款明年可能會增加兩倍。根據市場普遍預期，該行追蹤的11家中資銀行2024年收益增加4.7%，但淨利差持續壓縮、房地產危機再加上資本緩衝收窄，恐對此構成風險。

港銀面臨負資產按揭佔比升

至於香港銀行2024年展望，彭博行業研究銀行及金融科技行業資深分析師陳永富及房地產行業資深分析師黃智亮撰寫報告指出，今年香港的負資產住宅按揭貸款佔比可能超過5%，這是自2005年以來的最高水平，主要受到房價下跌的影響。即使匯豐銀行、渣打銀行和其他3家銀行削減了對中國商業房地產貸款的發放，風險仍可能存在於其240億美元的貸款中；該兩家英國銀行可能會對這些貸款提撥更多壞帳準備，而恒生銀行（0011）和東亞銀行（0023）可能會比中銀香港（2388）承受更大的壓力。

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