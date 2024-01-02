糕點時光人流旺 金齡婦女製美食

至於有沒有達到參展前的期望，楊明珠表示反應很好。她盛讚主辦單位很有心思地策劃並舉辦工作坊，使得參展兩日人流都很旺，合共收入近萬元。同時，糕點時光與其中一間參展的社企Mindful Sparks合作，共同推出聖誕禮品。不過「美中不足」的是參展兩周後暫時還未有B2B的生意，即未有企業因此次市集從糕點時光批量訂購禮品。

Craving Good助弱勢改善生活

另一家頗具特色的社企Craving Good創辦人陳文軒表示，參與此次聖誕社企市集的主要原因是此前從未在中環核心商業區擺過市集，希望藉此讓更多人認識他們的品牌及背後的社會目標。並且這是一個只有社企的市集，定位清晰，相信可以接觸到一班願意支持社企的顧客。

此外，陳文軒表示。此次市集的收穫符合預期。通過此次市集，Craving Good接觸到了不少從未聽過他們品牌的客戶及願意支持社企的商界企業，並且生意額也不俗，兩日收益約6000元。不過與糕點時光一樣，都暫時未通過此次市集促成B2B的生意。

Craving Good通過售賣香港、東南亞、中亞及世界各地不同國家內弱勢社群所製作的產品，以幫助他們改善生活。並且會運用本身賺取的利潤資助一間在香港註冊的慈善機構「LxM勵·緬」，此機構致力改善緬甸兒童的生活、教育及居住環境。