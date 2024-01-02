社企中環辦市集 助覓金融伙伴

明報記者 田越

攝影 馮凱鍵

紀治興說，以往學會搞的市集都是B2C（企業對個人消費者）的形式，對社企幫助較慢。今次選在中環舉辦社企市集，是為了幫助社企接觸到在中環區內的金融企業，以B2B方式為社企搭路。例如此次社企市集以聖誕嘉年華的形式舉辦，且參展社企以售賣食物、香薰及花為主，方便中環企業在參展社企中挑選送給客戶的聖誕禮品。

幫中環企業ESG化 創雙贏

他續表示，此舉不僅可以幫助參展社企拓展業務，同時也滿足了上市企業的ESG需求，形容是「一舉兩得」。此外，企業客戶在收到節日禮品後也間接認識參展社企的存在，相信對於打開參展社企的知名度來說大有裨益。

紀治興指出，豐盛社企學會致力於推動ESG裏的「S」，即社會這部分的發展。豐盛社企學會清楚知道社企的生態系統中原先層次都有參差。為了整個生態系統更好的發展及更加健康，此次也是費心挑選做得好的社企作為其他社企的榜樣，希望起到帶頭和示範的作用。

豐盛社企學會有限公司成立於2011年，是香港首個以知識型義工結合而成的非牟利組織，旨在召集各界專業人士成為義工，以知識和經驗推動香港社會企業及社會創新的發展。豐盛社企學會籌辦的活動，涉獵政、商、社、學、民等各界別，讓香港社創得以深化扎根。