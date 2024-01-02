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經濟
封面故事

超配印尼印度美元債

【明報專訊】由陳兆德管理的「普徠仕亞洲信貸債券基金」，投資於美元債券，而除了看好香港地產及電訊企業美元債外，他亦超配印尼美元債券，截至2023年11月底，印尼美元債券佔比為14%，對比標準指數超配1.7%，印尼美元國債佔比便達3.1%，屬最大單一投資。

陳兆德表示，印尼美元國債一般比美國國債有100至200點子（即1厘至2厘）的溢價，而他看好印尼美元國債，除了息率吸引外，最重要是有良好基本因素支持，例如困擾多年的貿易赤字及財政赤字問題現已緩和：「近年資源價格上升，對於屬資源淨出口國的印尼屬有利，由此可以賺取更多外匯，減少貿赤；印尼政府近年已制定一系列財政規則（fiscal rule），限制財政赤字」。

印尼法制改善 增投資者信心

根據陳兆德的分析，印尼近年在制定法律架構（Legal structure framework）方面做得不錯，有明顯進步，亦是他看好印尼美元國債的另一原因：「在規則（rule）設定後，不會再由一個人想做怎麼便做什麼，這可令投資者增加信心，因此即使總統佐科維多多已任兩屆總統，在2024年大選不能尋求連任，印尼將會出現新的總統，投資者也不擔心更換領導人後便會大幅改變政策」。陳兆德續說，印尼向來人口眾多，近年經濟增長理想，故目前除了美元國債外，與消費相關的地產及電訊企業美元債亦有投資機會。

除印尼美元債外，陳兆德指出，印度目前是全球人口最多的國家，亦是全球第五大經濟體，當地債市亦有投資機會。他續說，與印尼不同的是，印度政府只發行本土貨幣國債，並不發行美元國債，由國有銀行等國有企業發行美元債，而他認為，現時不論印度國企或民企美元債均有寶可尋。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

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