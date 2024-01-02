明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

普徠仕陳兆德：看好港地產電訊債

【明報專訊】憧憬美國聯儲局將於2024年減息，全球債券市場於2023年最後兩個月普遍向好，當中，由普徠仕亞洲債券策略基金經理陳兆德管理的「普徠仕亞洲信貸債券基金」期內便升近7%，帶動全年取得近9%回報，表現在亞洲美元債券基金中領先。陳兆德在專訪中表示，即使美息料已見頂，惟2024年會否減息、減息多少仍要視乎經濟數據而定，認為現時應重視發行債券國家或企業的信貸質素（Credit Quality），當中，他看好香港地產及電訊企業美元債。

陳兆德在專訪中表示，美國聯儲局在2022年3月至今加息5.25厘，將聯邦基金利率上端推升至5.5厘高位，原因之一是在2022年及2023年當地經濟表現均強勁，故他認為當局未必很快便減息，須密切留意2024年經濟數據：「美國經濟至今仍然具備很強韌性，但過去多個周期均顯示大幅加息後數季經濟增長便會放緩，故此我們要繼續留意更多經濟數據來判斷息口走勢」。

可以留意的是，美國GDP在2022年按年增長1.9%後，根據聯儲局上月議息會議最新修訂，把2023年GDP增長預測由2.1%上調至2.6%、2024年GDP增長預測由1.5%下調至1.4%，換言之，2024年GDP增長料會比過去兩年放緩，或再難以支持如此高的利率。

近月增債券組合存續期 鎖定高息

隨着市場對美國在2024年減息預期升溫，10年期國債孳息率亦由2023年10月23日高位5.0187厘急回，上周三低見3.7815厘，周五收報3.8791厘。陳兆德分析，除了聯邦基金利率走勢外，亦有其他因素影響長債息率，例如2024年是美國總統大選年，白宮料會繼續以積極的財政政策刺激經濟，這會增加財政赤字，需要發行更多長債來填補，而長債新增供應增加會推低價格、推高息率，故他認為10年債息未必會進一步快速下滑。

在美息見頂、有機會回落的前提下，陳兆德透露，「普徠仕亞洲信貸債券基金」近月一直增加亞洲美元債組合的存續期（duration），希望鎖定高息。他認為，現時應該重視發行債券國家或企業的信貸質素，不應該因市場氣氛好轉便追入信貸質素低的債券。

港大型地產商經常收入強 夠付利息

截至2023年11月底，「普徠仕亞洲信貸債券基金」持有的香港美元債券佔比為10.6%，對比基準指數超配1.3%。陳兆德指出，傳統上，本港企業發行美元債較多的是銀行及地產，電訊亦佔一部分，當中，他目前比較看好地產及電訊企業債：「與內地房地產企業不同，香港大型地產公司普遍有比較強勁的經常收入（recurrent income），當中包括租金收入，這起碼可以用來定期支付利息，對於信貸投資者來說是重要的，而且這些公司資產負債表穩健，持有不少現金。至於香港電訊企業，每月收到客戶電訊服務收入，現金流很穩定，行業之間競爭亦不大。」

陳兆德續說，在2023年下半年市場波動時，香港大型地產公司美元債券價格亦曾回落，出現低吸機會，即使目前已從低位回升，惟考慮到美國若在2024年開始減息，對香港地產市場實屬正面，故此有關債券價格料仍有進一步上升的空間。

最大風險是中美經濟表現遜預期

陳兆德總結，目前市場預期美國經濟可望實現「軟着陸」，即是說，2024年GDP按年增長率即使放緩仍可維持正值，並不會出現經濟衰退，而且中國近月政策亦轉趨寬鬆，這除了推動中國經濟增長外，對亞洲整體市場也屬正面，利好亞洲美元債。他續說，現時最大市場風險是上述預測錯誤，即2024年美國出現經濟衰退，而中國經濟增長亦未如理想，屆時亞洲美元債表現或不似預期。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕香港電訊企業美元債 香港地產企業美元債 美國減息 亞洲美元債券基金 普徠仕亞洲債券策略基金經理陳兆德

上 / 下一篇新聞

15新盤逾1.2萬伙勢成今年焦點 憧憬減息 業界料一手全年成交1.5萬宗升四成
15新盤逾1.2萬伙勢成今年焦點 憧憬減息 業界料一手全年成交1.5萬宗升四成
ONE SOHO元旦連沽4伙 同一組客1223萬買兩戶
ONE SOHO元旦連沽4伙 同一組客1223萬買兩戶
十大屋苑周末14宗成交 35周新高
十大屋苑周末14宗成交 35周新高
青衣今年開齋 盈翠3房逾千萬易手
青衣今年開齋 盈翠3房逾千萬易手
新地15商場除夕元旦假 生意人流齊按年升兩成
新地15商場除夕元旦假 生意人流齊按年升兩成
瑞銀：內地電動車滲透率望達八成 2030年佔比料翻一番 出口歐洲仍有可為
瑞銀：內地電動車滲透率望達八成 2030年佔比料翻一番 出口歐洲仍有可為
中資「動物本能」兼競爭大 增電動車鋰電池產業效率
中資「動物本能」兼競爭大 增電動車鋰電池產業效率
德勤冀港今年Web3結合傳統金融
德勤冀港今年Web3結合傳統金融
撐港府平衡監管與創新 可帶動整個生態圈發展
撐港府平衡監管與創新 可帶動整個生態圈發展
比亞迪上月銷量升45% 理想達月付5萬輛目標
比亞迪上月銷量升45% 理想達月付5萬輛目標
農夫山泉50億浙江建基地擴產能
農夫山泉50億浙江建基地擴產能
瀚亞投資黃嘉權：2024慎選中資股 電動車零件生科看俏
瀚亞投資黃嘉權：2024慎選中資股 電動車零件生科看俏
超配印尼印度美元債
超配印尼印度美元債
美中嘉和有前景 仍做蝕本生意
美中嘉和有前景 仍做蝕本生意
九倉拓新酒店品牌Maqo 首間落戶長沙 藉科技助客擁新體驗
九倉拓新酒店品牌Maqo 首間落戶長沙 藉科技助客擁新體驗
港3酒店續求變 盼更多長途客重返
港3酒店續求變 盼更多長途客重返
中建材41億購塗料生產商
中建材41億購塗料生產商
沙特PIF去年投資超越GIC 成全球最活躍主權基金
沙特PIF去年投資超越GIC 成全球最活躍主權基金
社企中環辦市集 助覓金融伙伴
社企中環辦市集 助覓金融伙伴
糕點時光人流旺 金齡婦女製美食
糕點時光人流旺 金齡婦女製美食
李澄幸：申請安老按揭 採單名聯名分別
李澄幸：申請安老按揭 採單名聯名分別
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩唱好 匯豐Call 22005
金子：大摩唱好 匯豐Call 22005
張兆聰：內房落後 龍湖可投機買入
張兆聰：內房落後 龍湖可投機買入
張兆聰：美股升勢料擴散 IWM可留意
張兆聰：美股升勢料擴散 IWM可留意
伍禮賢：蘋果推MR產品 概念股高偉受惠
伍禮賢：蘋果推MR產品 概念股高偉受惠
彭博行業研究：中央谷保障房 內銀風險恐升
彭博行業研究：中央谷保障房 內銀風險恐升
投資者及理財教育委員會：培養新世代良好數碼理財素養
投資者及理財教育委員會：培養新世代良好數碼理財素養
袁國守：捕獵黑天鵝是傻瓜遊戲
袁國守：捕獵黑天鵝是傻瓜遊戲
謝偉銓：支持漁農業可持續發展藍圖 帶來新機遇
謝偉銓：支持漁農業可持續發展藍圖 帶來新機遇
善用結餘轉戶稅貸清卡數
善用結餘轉戶稅貸清卡數
沈永年：灣區養老院儀器先進 妥善照料
沈永年：灣區養老院儀器先進 妥善照料
許健生：今年須注意十大科技
許健生：今年須注意十大科技
Aadish Kumar：日工資前景改善 料帶動經濟增長
Aadish Kumar：日工資前景改善 料帶動經濟增長
溫傑：信置財務穩健 可中長線跟進
溫傑：信置財務穩健 可中長線跟進
袁啓亮：講故事營銷戰略是雙刃劍（二之二）
袁啓亮：講故事營銷戰略是雙刃劍（二之二）
袁國守：淡友近沽清 港股今年見兩萬
袁國守：淡友近沽清 港股今年見兩萬
林少陽：大型「中特估」2024續看俏
林少陽：大型「中特估」2024續看俏
技術取勝：中電沿上升通道破頂
技術取勝：中電沿上升通道破頂
李聲揚：「數據劏房」與金管局守則矛盾
李聲揚：「數據劏房」與金管局守則矛盾
蔡金強：輕裝上陣 思想的洗滌
蔡金強：輕裝上陣 思想的洗滌
艾雲豪：經典的再次創作和翻騰
艾雲豪：經典的再次創作和翻騰
李順威：均值正有序回歸
李順威：均值正有序回歸
劉思明：港股今年沽壓料減 吼個別主題
劉思明：港股今年沽壓料減 吼個別主題
瑞銀亞洲：資金博反彈 小米購19694
瑞銀亞洲：資金博反彈 小米購19694
摩根大通亞洲：憧憬1月行情 恒指牛64358
摩根大通亞洲：憧憬1月行情 恒指牛64358
周顯：從網遊監管睇中央如何看A股
周顯：從網遊監管睇中央如何看A股
張佩儀：投資ESG基金降環境風險 推動可持續發展
張佩儀：投資ESG基金降環境風險 推動可持續發展
王弼：新一年續看好迪士尼
王弼：新一年續看好迪士尼
曾淵滄：2024迎減息周期來臨
曾淵滄：2024迎減息周期來臨
湯文亮：不宜睇淡今年樓市
湯文亮：不宜睇淡今年樓市
陳永傑：鮑威爾意外放鴿 刺激股樓
陳永傑：鮑威爾意外放鴿 刺激股樓
廖偉強：減息撤辣可期 樓市重新出發
廖偉強：減息撤辣可期 樓市重新出發
布少明：利好因素多 租金料續強勢
布少明：利好因素多 租金料續強勢
馬泰陽：今年樓市料走出陰霾
馬泰陽：今年樓市料走出陰霾
睿峰社區成熟 交通方便
睿峰社區成熟 交通方便
新葵芳花園上月均呎重返1.3萬
新葵芳花園上月均呎重返1.3萬
中國東盟看好 增配亞太股票基金
中國東盟看好 增配亞太股票基金