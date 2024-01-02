瀚亞投資黃嘉權：2024慎選中資股 電動車零件生科看俏

明報記者 葉創成

恒指2023年下跌2734點或13.82%，歷來首次連跌4年外，亦在亞洲主要股市中僅略勝泰國，排名倒數第二，期內亞洲股市普遍錄得升幅，歐美股市、尤其是受惠人工智能熱潮的美國科技股表現非常強勁，納指全年勁升43.42%，相信令不少港股投資者感到失望，2024年希望在港股以外尋找投資機會，今期封面故事首先分析亞洲股債市場。

受惠人工智能熱潮 台股表現佳

回看2023年亞洲主要股市表現，以日經平均指數上升28.24%稱冠，惟考慮到日圓期內貶值，以美元計全年升幅便收窄至19.22%，表現不及台灣加權平均指數及印度Nifty指數。台灣加權平均指數內有不少晶片股，與美國科技股一樣受惠人工智能熱潮，而印度目前已成為全球人口最多的國家、經濟增長亦理想，也得益於全球供應鏈轉移趨勢，當地股市近年一直備受資金追捧，2023年繼續有好表現亦不令人感到意外。

印度股市2024年料延續強勢

瀚亞投資是國際保險公司保誠（2378）旗下資產管理公司。根據記者在瀚亞投資網站取得的數據，主要投資於亞太地區（除日本外）股票的「瀚亞投資亞洲股票基金」在2023年錄得約5%正回報，與基準指數MSCI亞洲（日本除外）指數期內上升3.6%比較屬跑贏大市。根據在2023年11月底基金報告，該基金當時首兩大持股分別是台積電（台：2330）及三星電子（韓：5930），而十大持股中亦包括IndusInd Bank及ICICI BANK等兩間大型印度銀行。

瀚亞投資黃嘉權在專訪中表示，看好印度股市在2024年可以延續2023年的好表現：「由於近年印度經濟增長理想，上市公司盈利亦快速增長，全球資金的確不斷流入印度，令印度股市像火箭一樣上升，目前不少投資者覺得只要印度繼續由總理莫迪領導，經濟及股市便會繼續有好表現，因此2023年12月初印度地方選舉由莫迪所屬政黨勝出，便令股市升勢加快。我們認為不論是印度整體經濟及上市公司業績，都會繼續有更多好消息，所以我們在2024年亦繼續看好印度股市。」

買印度銀行求增長 吸內銀望收高息

可以留意的是，自從莫迪於2014年5月出任印度總理至今，過去近10年印度Nifty 50指數已上升逾兩倍（見圖1），不少國際投資者「寧買當頭起」，印度股市繼續受到資金追捧亦屬可以理解。

黃嘉權認為，雖然環球資金不斷流入印度股市，但這未必會影響中國股市，他不評論個股，但將印度銀行股與內銀股比較，來說明印度股市的吸引力：「我們覺得印度股市與中國股市的投資角度根本上是不同的，投資者現買入印度銀行股是追求增長，原因是印度銀行股盈利按年增長普遍達10%至20%，內銀股盈利又怎會有這樣高的增長呢？目前投資內銀股是為了收息，其息率普遍亦達7至8厘。我覺得印度股市就好像20年前的中國股市一樣，第一步上升的是銀行及地產股，然後其他板塊亦會接力做好，至於20多倍的市盈率是否太貴呢？我覺得是沒有問題的，只要盈利增長在未來能維持在高水平的話。」

不少中資股近年盈利差 累股價下跌

摩根資產管理亞洲首席策略師許長泰在《Money Monday》上期（429期、2023年12月18日出版）封面故事曾表示，港股須改善基本面，外資才會回歸：「我同意目前港股中，有些好公司估值頗吸引，假如你有一筆錢可以長線投資，現時買貨絕對是可以的，但問題是日本股市在迷失30年期間估值亦曾一直很低，需要有催化劑出現後，估值才可回升，市場需要有信心及基本面，兩者相輔相成，市場才可以有好表現。」

瀚亞投資與摩根資產管理均屬外資，記者請教黃嘉權，港股基本面怎樣才算是改善呢？他表示，不少本港以至中國上市公司過去逾兩年盈利遜於預期，股價因此出現調整屬合理，而向前望的話，他認為，上市公司是否願意增加資本開支屬值得密切留意的重要領先指標。

觀望中資股會否增資本開支

黃嘉權表示：「中國、印度、日本或其他股市也好，我們關心的是上市公司未來兩至三年有何發展計劃，因為在正常的情况下，上市公司應該增加資本開支，這包括增聘員工、購買機器或興建廠房，才可以增加業務、技術進步、科技創新，由此提升收入、推動盈利增長，否則便會發展停滯。中國內地經濟增長過去逾兩年遜於預期，很多上市公司在增加資本開支上是保守的，等一個更好時機才去做，2024年會否是一個好的時機呢？這是我們與管理層積極溝通希望知道的。」

耶倫料再訪華 聚焦討論中美難題

自從美國在2018年向中國加徵關稅以來，過去6年中美角力持續，地緣政治緊張，風險溢價亦上升，被視為中國上市公司不願意增加資本開支的原因之一，隨着國家主席習近平在2023年11月成功訪美，中美關係有企穩回升的迹象，這對中國股市又是否屬正面呢？

黃嘉權分析，2023年11月舉行的中美元首峰會的確是好的開始，但暫時該峰會由上而下的政策明朗度不高，作為國際投資者，他更希望看到中美關係改善的實質成果，例如美國會否放寬某些產品、零件出口至中國的管制，若屬實的話，市場料反應正面。他續說，美國財長耶倫上月已表明將於2024年再次訪華，聚焦討論難題（Focusing on Difficult Topics），若屆時真的有好消息公布，便值得研究對哪些板塊有利，可以投資。

冀中資股回購或增派息 與股東分享現金流

假如中國上市公司因為不同原因在2024年繼續不願意增加資本開支，黃嘉權認為，若上市公司日常業務可以賺取可觀現金流，他亦希望上市公司以增加派息或回購等方式與股東分享成果。

黃嘉權表示：「若中國上市公司不增加資本開支，這沒有問題，但是否願意與股東分享現金流的成果呢？例如回購股份或增加派息，這便是近年日本上市公司做得比較好的地方，在不提高資本開支的時間，便回購或增加派息，這是投資者樂意見到的。為何海外投資者過去一段長時間如此鍾意投資美國股市呢？原因是不少美國上市公司不斷回購或增加派息，雖然中國個別上市公司亦有這樣做，但比例相對少，如果多些去做，在海外投資者或所有投資者心目中均可以增加價值」。

睇好醫療美容 A股選擇較港股多

綜合上述分析，黃嘉權認為，目前投資中國股市，一定要精挑細選好公司，當中，他比較看好電動車供應鏈股，而該板塊內地A股會較港股有更多選擇：「我在2023年多次到內地公幹，每次也見到愈來愈多的電動車，因此行業明顯處於高速增長階段，但我覺得2024年內地電動車價格可能會出現調整，原因是不止外資公司、很多中資公司亦加入此市場競爭，令消費者將有更多選擇，價格難免會有壓力，因此電動車生產商盈利未必理想，供應鏈的情况則不足，始終電動車的需求繼續增加，對零件供應商是好事，內地A股有很多此板塊的公司，值得我們看好。」

另外，黃嘉權亦看好與醫療美容相關的中國上市公司，而此板塊內地A股同樣較港股有更多選擇：「醫療美容與牙科護理等均屬選擇性消費的醫療板塊，國家不會控制有關服務的價格，原因是大家希望自己變得更美麗、有閒錢才會去消費，這並非必須的消費，而這板塊的港股的確較少，在內地A股選擇會較多。」

生科股若成功研發創新藥 可留意

在港股方面，黃嘉權建議可以留意生物科技股，他表示：「在內地帶量採購政策的框架下，藥物價格始終是受到控制的，這影響整個行業的盈利，這樣的話，即使上市公司管理層很希望做得好，盈利仍會有很大調整；但如果有一些生物科技公司能研發出創新藥，受到監管的影響未必這麼大。」

美上市中國教育股2023年表現佳

跟着黃嘉權分析中國教育股，指即使受到政策影響，此板塊在2021年及2022年表現很差，但個別在美國預託證券上市的股份在2023年表現其實相當理想（見圖2），原因是行業競爭減少，這些上市公司亦發掘到政府可以接受的領域去發展，由盈利增長推動股價上升。

黃嘉權總結是次訪問表示：「所以並非整個中國股市都可以投資，一定要看個別股份，選股真的很重要，我們便會審視哪些上市公司具備強勁盈利增長。」

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[封面故事]