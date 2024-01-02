比亞迪上月銷量升45% 理想達月付5萬輛目標

理想汽車（2015）2023年12月則交付新車5.0353萬輛，按年增長137.1%，達成月付5萬輛的目標。2023年第4季度共交付13.1805萬輛，按年增長184.6%。2023年全年共交付37.603萬輛，按年增長182.2%。截至2023年12月31日，理想汽車累計交付量超過60萬輛。董事長兼CEO李想表示，「2023年目標全部達成，2024年挑戰更高的目標：800,000、100,000……」李想雖無明確表明上述數字所指，但被視為理想明年銷量目標劍指80萬輛，並將衝擊10萬輛的單月交付量。

蔚來去年交付16萬輛增31%

蔚來（9866）方面，公司指2023年12月交付1.8012萬輛汽車，按年增13.9% ；截至2023年12月止3個月交付5.0045萬輛汽車，按年增25% 。蔚來於2023年共交付16.0038萬輛汽車，按年增30.7%。蔚來智能電動行政旗艦ET9，預計於2025年第1季度開啟交付。

吉利新能源車銷量目標增66%

此外，傳統車企巨頭吉利（0175）公布，2023年12月總銷量為15.0453萬部汽車，按年增長約3%。2023年全年之總銷量為168.6516萬輛，按年增長約18%，超額完成集團2023年全年銷量目標165萬輛。吉利稱，包含領克品牌汽車之銷量目標，將2024年銷量目標定為190萬輛，按年增長約13%。另新能源汽車銷量目標預計較2023年所實現之總銷量增加逾66%。