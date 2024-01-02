撐港府平衡監管與創新 可帶動整個生態圈發展

完善發牌低稅吸引Web3公司

至於2023年JPEX等騙案震撼全城，亦令證監會加強披露，現時除了已獲發牌名單，亦設有申請中、結業平台等名單。呂志宏認為，相關案件只是借助虛擬資產的名詞詐騙，以及一些明星效應下吸引投資者上當。實際來說，涉及案件的平台從未取得牌照，可能是因為普及教育不足，令一般市民對虛擬資產未有清晰認識。香港設有完善發牌制度，加上低稅率等因素，可吸引很多Web3生態圈公司，亦不影響海外平台來港發展的信心。

政府專組引入專家 助聆聽意見

呂志宏續稱，港府2022年發表虛擬資產在港發展政策宣言，去年亦成立第3代互聯網發展專責小組，加入不同領域的專家，包括持牌平台代表、大學教授等，政府從中可聆聽業界意見，在監管及創新中取得平衡發展。