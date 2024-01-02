明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中資「動物本能」兼競爭大 增電動車鋰電池產業效率

【明報專訊】彭博早前有分析報道，估計比亞迪（1211）於2023年汽車銷量躋身於全球排名第9位，其純電動車銷售在去年第4季銷量或超越美國電動車巨擘特斯拉（美：TSLA）。瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻表示，中國企業的「動物本能」（Animal spirits，情感主導）和行業競爭激烈，促使了電動車和鋰電池產業的效率提升，產品進一步創新亦助加強中國企業在全球市場的競爭力。

西方依賴中國供應鏈難脫鈎

電動車上游成本碳酸鋰價格曾飈升至每噸60萬元（人民幣，下同），惟今年價格持續回落。鞏旻指出，2021年至2022年電動車企業高速發展後，間接炒高相關部分價格，鋰電價格由每噸5萬元升至每噸50萬元時，更多企業發掘相關供應。雖然部分地區如澳洲、拉美開發過程較長，但中國、非洲的礦產地開發可以非常快，故鋰電價由2022年底至現在大幅下跌，某程度反映市場機制的成功。他又指出，中國電池產業的競爭力愈來愈強，即使西方如美國推出政策以保護本土產業，惟其依賴中國供應鏈太深，難以脫鈎。

成本優勢獲多種技術支持

早前瑞銀拆解比亞迪電動車海豹車款，估計近八成零部件是自製，生產成本較在上海生產的Tesla Model 3低15%。鞏旻認為，「電動車製造成本達到可負擔（affordable）背後有100種以上科技，才有成本優勢，並非一個『平』字代表中國企業，而忽略其背後技術優勢。」例如使用LFP（磷酸鋰鐵電）有助成本降低，但其能量密度較低以致續航力減少、電池體積更大等情况出現，尤其電量消耗問題在低溫環境時較明顯，故成本優勢背後需多種技術支持。

鞏旻表示，雖然電動車原材料成本下跌，但行業競爭仍在，對多數公司而言較難將該成本減少轉換至自身利潤。他續稱，在價格戰上並非每間公司都錄得虧損，當行業競爭激烈或有一半車企「蝕住賣」時，仍有公司可以賺1萬元一部車，更能體現出該公司的綜合競爭力。

相關字詞﹕瑞銀 特斯拉 比亞迪

上 / 下一篇新聞

15新盤逾1.2萬伙勢成今年焦點 憧憬減息 業界料一手全年成交1.5萬宗升四成
15新盤逾1.2萬伙勢成今年焦點 憧憬減息 業界料一手全年成交1.5萬宗升四成
ONE SOHO元旦連沽4伙 同一組客1223萬買兩戶
ONE SOHO元旦連沽4伙 同一組客1223萬買兩戶
十大屋苑周末14宗成交 35周新高
十大屋苑周末14宗成交 35周新高
青衣今年開齋 盈翠3房逾千萬易手
青衣今年開齋 盈翠3房逾千萬易手
新地15商場除夕元旦假 生意人流齊按年升兩成
新地15商場除夕元旦假 生意人流齊按年升兩成
瑞銀：內地電動車滲透率望達八成 2030年佔比料翻一番 出口歐洲仍有可為
瑞銀：內地電動車滲透率望達八成 2030年佔比料翻一番 出口歐洲仍有可為
德勤冀港今年Web3結合傳統金融
德勤冀港今年Web3結合傳統金融
撐港府平衡監管與創新 可帶動整個生態圈發展
撐港府平衡監管與創新 可帶動整個生態圈發展
比亞迪上月銷量升45% 理想達月付5萬輛目標
比亞迪上月銷量升45% 理想達月付5萬輛目標
農夫山泉50億浙江建基地擴產能
農夫山泉50億浙江建基地擴產能
瀚亞投資黃嘉權：2024慎選中資股 電動車零件生科看俏
瀚亞投資黃嘉權：2024慎選中資股 電動車零件生科看俏
普徠仕陳兆德：看好港地產電訊債
普徠仕陳兆德：看好港地產電訊債
超配印尼印度美元債
超配印尼印度美元債
美中嘉和有前景 仍做蝕本生意
美中嘉和有前景 仍做蝕本生意
九倉拓新酒店品牌Maqo 首間落戶長沙 藉科技助客擁新體驗
九倉拓新酒店品牌Maqo 首間落戶長沙 藉科技助客擁新體驗
港3酒店續求變 盼更多長途客重返
港3酒店續求變 盼更多長途客重返
中建材41億購塗料生產商
中建材41億購塗料生產商
沙特PIF去年投資超越GIC 成全球最活躍主權基金
沙特PIF去年投資超越GIC 成全球最活躍主權基金
社企中環辦市集 助覓金融伙伴
社企中環辦市集 助覓金融伙伴
糕點時光人流旺 金齡婦女製美食
糕點時光人流旺 金齡婦女製美食
李澄幸：申請安老按揭 採單名聯名分別
李澄幸：申請安老按揭 採單名聯名分別
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩唱好 匯豐Call 22005
金子：大摩唱好 匯豐Call 22005
張兆聰：內房落後 龍湖可投機買入
張兆聰：內房落後 龍湖可投機買入
張兆聰：美股升勢料擴散 IWM可留意
張兆聰：美股升勢料擴散 IWM可留意
伍禮賢：蘋果推MR產品 概念股高偉受惠
伍禮賢：蘋果推MR產品 概念股高偉受惠
彭博行業研究：中央谷保障房 內銀風險恐升
彭博行業研究：中央谷保障房 內銀風險恐升
投資者及理財教育委員會：培養新世代良好數碼理財素養
投資者及理財教育委員會：培養新世代良好數碼理財素養
袁國守：捕獵黑天鵝是傻瓜遊戲
袁國守：捕獵黑天鵝是傻瓜遊戲
謝偉銓：支持漁農業可持續發展藍圖 帶來新機遇
謝偉銓：支持漁農業可持續發展藍圖 帶來新機遇
善用結餘轉戶稅貸清卡數
善用結餘轉戶稅貸清卡數
沈永年：灣區養老院儀器先進 妥善照料
沈永年：灣區養老院儀器先進 妥善照料
許健生：今年須注意十大科技
許健生：今年須注意十大科技
Aadish Kumar：日工資前景改善 料帶動經濟增長
Aadish Kumar：日工資前景改善 料帶動經濟增長
溫傑：信置財務穩健 可中長線跟進
溫傑：信置財務穩健 可中長線跟進
袁啓亮：講故事營銷戰略是雙刃劍（二之二）
袁啓亮：講故事營銷戰略是雙刃劍（二之二）
袁國守：淡友近沽清 港股今年見兩萬
袁國守：淡友近沽清 港股今年見兩萬
林少陽：大型「中特估」2024續看俏
林少陽：大型「中特估」2024續看俏
技術取勝：中電沿上升通道破頂
技術取勝：中電沿上升通道破頂
李聲揚：「數據劏房」與金管局守則矛盾
李聲揚：「數據劏房」與金管局守則矛盾
蔡金強：輕裝上陣 思想的洗滌
蔡金強：輕裝上陣 思想的洗滌
艾雲豪：經典的再次創作和翻騰
艾雲豪：經典的再次創作和翻騰
李順威：均值正有序回歸
李順威：均值正有序回歸
劉思明：港股今年沽壓料減 吼個別主題
劉思明：港股今年沽壓料減 吼個別主題
瑞銀亞洲：資金博反彈 小米購19694
瑞銀亞洲：資金博反彈 小米購19694
摩根大通亞洲：憧憬1月行情 恒指牛64358
摩根大通亞洲：憧憬1月行情 恒指牛64358
周顯：從網遊監管睇中央如何看A股
周顯：從網遊監管睇中央如何看A股
張佩儀：投資ESG基金降環境風險 推動可持續發展
張佩儀：投資ESG基金降環境風險 推動可持續發展
王弼：新一年續看好迪士尼
王弼：新一年續看好迪士尼
曾淵滄：2024迎減息周期來臨
曾淵滄：2024迎減息周期來臨
湯文亮：不宜睇淡今年樓市
湯文亮：不宜睇淡今年樓市
陳永傑：鮑威爾意外放鴿 刺激股樓
陳永傑：鮑威爾意外放鴿 刺激股樓
廖偉強：減息撤辣可期 樓市重新出發
廖偉強：減息撤辣可期 樓市重新出發
布少明：利好因素多 租金料續強勢
布少明：利好因素多 租金料續強勢
馬泰陽：今年樓市料走出陰霾
馬泰陽：今年樓市料走出陰霾
睿峰社區成熟 交通方便
睿峰社區成熟 交通方便
新葵芳花園上月均呎重返1.3萬
新葵芳花園上月均呎重返1.3萬
中國東盟看好 增配亞太股票基金
中國東盟看好 增配亞太股票基金