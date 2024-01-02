明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

瑞銀：內地電動車滲透率望達八成 2030年佔比料翻一番 出口歐洲仍有可為

【明報專訊】新能源汽車市場競爭激烈，各車企爭相研發具創新技術和成本效益高的電動車。瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻接受本報訪問時表示，新能源車原材料成本回落速度較燃油車快，加上行業內互相競爭促使更具競爭力產品推出，料2030年國內新能源車滲透率可提升至八成以上。另歐洲地區仍是中國車企主要出口市場之一，且看好新興市場增長潛力，惟進入美日韓印度等市場前景未明朗。

明報記者 黃志偉

鞏旻稱，雖然去年新能源車製造商面對中國政府的補貼退場，但整體行業仍有一成增長，而且中國汽車出口量由2020年100萬輛增加至去年約500萬輛，反映需求加速。他續指出，新能源車行業的增長樽頸位並不是產能方面而是需求端，以投資者角度或會擔心行業產能過剩或令盈利受壓，但對消費者而言，車款供應增加卻有助滿足他們需求。隨新能源車原材料成本回落、研發速度均較傳統燃油車快，相信新能源汽車滲透率將由去年約四成，至2030年提升至八成以上。

受惠原料成本降及研發速度快

對於中國車企出口至海外市場，鞏旻表示，歐洲市場佔中國電動車出口份額約兩成，中國車企只需支付10%關稅則可在當地銷售汽車，惟現時遭到歐盟反補貼調查，而法國補貼傾斜於本土產業。中國電動車製造及運輸過程所產生的碳足印或未完全符合其標準，故目前法國新能源車補貼名單中沒有中國車。不過，他形容「歐洲市場是紅綠燈中的橙色，並非如綠燈可以一路直去，但又不是紅燈而去不到」，並非所有歐盟國家態度與法國一樣，加上歐洲市場大、電動車接受程度高，以及消費者購買力強，均較其他海外市場好，因此歐洲仍是中國車企主要出口市場之一。

看好內地車企拓新興市場潛力

他又指東南亞、中東、東歐及拉美國家較少本土車企，且新興市場的整體增長較成熟市場快，電動車滲透率亦持續增加，故中國車企在該地區有增長前景。不過，中國車企進入美國市場過程中面對地緣政治和本土保護措施的因素影響，料未來該市場前景不太樂觀；另韓國、日本和印度等地區亦因有當地傳統車企競爭，故不抱太多希望。

去年部分中國車企獲外國車企和投資者青睞，例如小鵬汽車（9868）獲德國福士汽車（Volkswagen）斥資入股、蔚來（9866）獲阿布扎比加碼投資。鞏旻認為，中國電動車市場有八成是中國品牌，外國品牌在中國市場的勝算愈來愈低，故改變策略，包括以投資方式間接參與中國電動車品牌，部分是吸收中國車企的技術，另部分是受惠中國汽車出口至海外市場的銷售以獲取利潤。至於日後外國車企會否繼續以相類似方式進入中國市場，他表示，德國車企仍在中國佔兩成市場份額，亦在高端汽車層具競爭力，而外國品牌正嘗試爭取增加電動車銷量，惟現時仍佔不到上風。

相關字詞﹕中國電動車 瑞銀

上 / 下一篇新聞

15新盤逾1.2萬伙勢成今年焦點 憧憬減息 業界料一手全年成交1.5萬宗升四成
15新盤逾1.2萬伙勢成今年焦點 憧憬減息 業界料一手全年成交1.5萬宗升四成
ONE SOHO元旦連沽4伙 同一組客1223萬買兩戶
ONE SOHO元旦連沽4伙 同一組客1223萬買兩戶
十大屋苑周末14宗成交 35周新高
十大屋苑周末14宗成交 35周新高
青衣今年開齋 盈翠3房逾千萬易手
青衣今年開齋 盈翠3房逾千萬易手
新地15商場除夕元旦假 生意人流齊按年升兩成
新地15商場除夕元旦假 生意人流齊按年升兩成
中資「動物本能」兼競爭大 增電動車鋰電池產業效率
中資「動物本能」兼競爭大 增電動車鋰電池產業效率
德勤冀港今年Web3結合傳統金融
德勤冀港今年Web3結合傳統金融
撐港府平衡監管與創新 可帶動整個生態圈發展
撐港府平衡監管與創新 可帶動整個生態圈發展
比亞迪上月銷量升45% 理想達月付5萬輛目標
比亞迪上月銷量升45% 理想達月付5萬輛目標
農夫山泉50億浙江建基地擴產能
農夫山泉50億浙江建基地擴產能
瀚亞投資黃嘉權：2024慎選中資股 電動車零件生科看俏
瀚亞投資黃嘉權：2024慎選中資股 電動車零件生科看俏
普徠仕陳兆德：看好港地產電訊債
普徠仕陳兆德：看好港地產電訊債
超配印尼印度美元債
超配印尼印度美元債
美中嘉和有前景 仍做蝕本生意
美中嘉和有前景 仍做蝕本生意
九倉拓新酒店品牌Maqo 首間落戶長沙 藉科技助客擁新體驗
九倉拓新酒店品牌Maqo 首間落戶長沙 藉科技助客擁新體驗
港3酒店續求變 盼更多長途客重返
港3酒店續求變 盼更多長途客重返
中建材41億購塗料生產商
中建材41億購塗料生產商
沙特PIF去年投資超越GIC 成全球最活躍主權基金
沙特PIF去年投資超越GIC 成全球最活躍主權基金
社企中環辦市集 助覓金融伙伴
社企中環辦市集 助覓金融伙伴
糕點時光人流旺 金齡婦女製美食
糕點時光人流旺 金齡婦女製美食
李澄幸：申請安老按揭 採單名聯名分別
李澄幸：申請安老按揭 採單名聯名分別
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大摩唱好 匯豐Call 22005
金子：大摩唱好 匯豐Call 22005
張兆聰：內房落後 龍湖可投機買入
張兆聰：內房落後 龍湖可投機買入
張兆聰：美股升勢料擴散 IWM可留意
張兆聰：美股升勢料擴散 IWM可留意
伍禮賢：蘋果推MR產品 概念股高偉受惠
伍禮賢：蘋果推MR產品 概念股高偉受惠
彭博行業研究：中央谷保障房 內銀風險恐升
彭博行業研究：中央谷保障房 內銀風險恐升
投資者及理財教育委員會：培養新世代良好數碼理財素養
投資者及理財教育委員會：培養新世代良好數碼理財素養
袁國守：捕獵黑天鵝是傻瓜遊戲
袁國守：捕獵黑天鵝是傻瓜遊戲
謝偉銓：支持漁農業可持續發展藍圖 帶來新機遇
謝偉銓：支持漁農業可持續發展藍圖 帶來新機遇
善用結餘轉戶稅貸清卡數
善用結餘轉戶稅貸清卡數
沈永年：灣區養老院儀器先進 妥善照料
沈永年：灣區養老院儀器先進 妥善照料
許健生：今年須注意十大科技
許健生：今年須注意十大科技
Aadish Kumar：日工資前景改善 料帶動經濟增長
Aadish Kumar：日工資前景改善 料帶動經濟增長
溫傑：信置財務穩健 可中長線跟進
溫傑：信置財務穩健 可中長線跟進
袁啓亮：講故事營銷戰略是雙刃劍（二之二）
袁啓亮：講故事營銷戰略是雙刃劍（二之二）
袁國守：淡友近沽清 港股今年見兩萬
袁國守：淡友近沽清 港股今年見兩萬
林少陽：大型「中特估」2024續看俏
林少陽：大型「中特估」2024續看俏
技術取勝：中電沿上升通道破頂
技術取勝：中電沿上升通道破頂
李聲揚：「數據劏房」與金管局守則矛盾
李聲揚：「數據劏房」與金管局守則矛盾
蔡金強：輕裝上陣 思想的洗滌
蔡金強：輕裝上陣 思想的洗滌
艾雲豪：經典的再次創作和翻騰
艾雲豪：經典的再次創作和翻騰
李順威：均值正有序回歸
李順威：均值正有序回歸
劉思明：港股今年沽壓料減 吼個別主題
劉思明：港股今年沽壓料減 吼個別主題
瑞銀亞洲：資金博反彈 小米購19694
瑞銀亞洲：資金博反彈 小米購19694
摩根大通亞洲：憧憬1月行情 恒指牛64358
摩根大通亞洲：憧憬1月行情 恒指牛64358
周顯：從網遊監管睇中央如何看A股
周顯：從網遊監管睇中央如何看A股
張佩儀：投資ESG基金降環境風險 推動可持續發展
張佩儀：投資ESG基金降環境風險 推動可持續發展
王弼：新一年續看好迪士尼
王弼：新一年續看好迪士尼
曾淵滄：2024迎減息周期來臨
曾淵滄：2024迎減息周期來臨
湯文亮：不宜睇淡今年樓市
湯文亮：不宜睇淡今年樓市
陳永傑：鮑威爾意外放鴿 刺激股樓
陳永傑：鮑威爾意外放鴿 刺激股樓
廖偉強：減息撤辣可期 樓市重新出發
廖偉強：減息撤辣可期 樓市重新出發
布少明：利好因素多 租金料續強勢
布少明：利好因素多 租金料續強勢
馬泰陽：今年樓市料走出陰霾
馬泰陽：今年樓市料走出陰霾
睿峰社區成熟 交通方便
睿峰社區成熟 交通方便
新葵芳花園上月均呎重返1.3萬
新葵芳花園上月均呎重返1.3萬
中國東盟看好 增配亞太股票基金
中國東盟看好 增配亞太股票基金