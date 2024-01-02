新地15商場除夕元旦假 生意人流齊按年升兩成

總結2023年，馮又指出，去年初疫後通關，大型旅遊及企業活動回歸，交通運輸的載客量逐步恢復，全年人流及營業額按年增至少兩成，展望2024年，樂見政府繼續推動大型國際活動，商場亦將不斷創新，令商場成為新文化旅遊景點、節日限定打卡勝地等，預期今年消費市場將穩步回暖。

新城市廣場除夕人流升15%

另新地同系沙田新城市廣場除夕舉辦「跨年倒數派對」，除了人氣偶像魏浚笙、炎明熹等到場演出外，並於除夕晚6時起每小時大派共逾7萬張、合共逾600萬元的商戶現金券，場內亦有逾100個商戶延長營業時間至凌晨，更於8時後送出額外3小時免費泊車，吸引大批市民到場一同於節日期間狂歡及倒數。新地代理租務部副總經理許嘉雯稱，隨着過去一年復常，市民大眾逐步回復過往外出購物及用膳的消費習慣，本地消費氣氛穩步向好，除夕舉辦跨年倒數活動，帶動商場整體人流及生意額按年上升15%及20%，當中以餐飲、服裝、超市百貨、影音、珠寶鐘表及美妝產品最為受惠。

[香港地產]