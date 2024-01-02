十大屋苑周末14宗成交 35周新高

嘉湖麗港城2024率先「發市」

中原地產統計，十大屋苑上周末錄14宗成交，按周升16.7%，除連升3周外，更創35周新高，至於3天長假則共錄16宗成交，當中以荔枝角美孚新邨、將軍澳新都城及嘉湖山莊最旺，周末兩日各錄3宗成交，其中嘉湖山莊3日長假更錄4宗成交，為十大屋苑中成交量最多的屋苑。

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊3日長假錄4宗成交，平均實呎8353元，同區大型新盤銷售已告一段落，客源回流二手市場，睇樓氣氛良好，業主普遍提供5%議價空間，吸引剛需買家入市，最新成交包括麗湖居5座低層C室，實用面積546方呎，3房間隔，以439萬元易手，實呎8040元。原業主2013年322.5萬元購入，帳面獲利116.5萬元或36%。

黃埔第一城映灣園3日長假未開齋

不過，十大屋苑中，紅磡黃埔花園、沙田第一城及東涌映灣園，3日長假則未「發市」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十大屋苑周末交投連升3周，近兩周均錄得雙位數交投量，反映二手交投有復蘇迹象，買家陸續落實入市決定，若政府進一步推出刺激經濟措施如「減辣」，相信會「事半功倍」，加快復蘇進度。

另外，據美聯分行統計，剛過去周末兩天十大屋苑錄約17宗成交，按周上升約42%，並創出去年3月首周末後約43個周末新高，周末連同元旦日，3天則共錄約18宗成交，不過若對比2023年元旦長周末3天約29宗，卻仍有約38%跌幅。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，市場預期今年美國將會減息，對本港樓市有利，不少買家趁目前樓價已調整，故在剛過去的長周末加快入市執筍盤。

[香港地產]