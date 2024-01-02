15新盤逾1.2萬伙勢成今年焦點 憧憬減息 業界料一手全年成交1.5萬宗升四成

明報記者 林可為

15個矚目新盤中，不少已獲批預售，意味可隨時推出（見表）。在息口高企、內地經濟吹淡風，以及俄烏戰爭等負面因素夾擊下，剛過去的2023年，本港樓市復蘇進度不如預期。踏入2024年，息口有望掉頭回落，估計發展商推盤意欲將重新趨向積極。至於今年有機會登場的15個主要新盤，涉單位總數12,182伙，其中6064伙、即約五成分佈於九龍。

天璽‧海天璽‧天「左右開弓」

近年已成九龍新盤供應重鎮的啟德，預期今年繼續為主戰場。作為去年「賣樓王」的新地，部署今年在區內「左右開弓」，其中跑道區承豐道天璽．海，獲新地副董事總經理雷霆形容為「跑道王者」，為集團東九龍全新指標豪宅，涉256伙的第1期最快首季登場。天璽．海分兩期發展共涉439伙，主打實用約1100至2200方呎4房戶，另設特色戶，當中8伙附私人泳池，最大實用逾4600方呎。至於位處內陸區協調道的天璽．天，基座設商場，住戶將來可透過商場直達港鐵啟德站，第1期涉906伙，涵蓋開放式至4房間隔。

皇都戲院重建1期項目涉400伙

至於港島，今年擬登場的全新盤，規模最大為長實（1113）黃竹坑港島南岸第3期，單位總數1200伙。另一焦點為含一級歷史古蹟保育元素、新世界旗下北角皇都戲院重建第1期住宅，涉約400伙，戶型涵蓋1房至4房。新世界預告，項目不論物業外立面，以至單位內部，均注入文化藝術設計意念，以呼應項目的歷史氛圍，由於屬舊契項目，不需申請預售樓花同意書，意味可隨時推售。

新界方面，值得留意的是萬科香港牽頭、位處大埔馬窩的大型中密度全新樓盤，單位總數約1500伙，其中涉403伙的第1期，正申請預售樓花；除戶型多元外，屋苑依山而建，與大埔自然環境融合，和萬科香港同系上源，與屯門掃管笏的自然環境兼融不謀而合。利嘉閣研究部主管陳海潮表示，今年一手私宅成交有力重上1.5萬宗，較2023年全年錄約1.07萬宗，反彈約四成，樓市復蘇主要是受惠息口見頂並將回落，增強買家入市信心。他認為，港府推專才計劃，相關新增人口到港後，將有龐大住屋需求，配合去年底推出的「先免後徵」新政策，將加快專才的置業動力，到今年下半年，受惠新投資者入境計劃，境外資金陸續到位，帶動整體經濟、樓市做好。

[香港地產]