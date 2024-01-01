內地無人駕駛載人航空器完成商業飛行展示

據悉這兩個城市的商業飛行展示都未有向乘客收費，但有說相關部門的負責人也有搭乘。其中，在廣州市的活動現場，億航智能還和廣州開發區交通投資集團有限公司正式簽署了EH216-S營運服務協議。

億航智能將首架取得標準適航證的EH216-S交付給廣州開發區交通投資集團，預料該飛行器短期內就會投入到中新廣州知識城九龍湖的常態化營運服務。

據報道，廣州開發區已經在空中通勤、空中文旅、空中物流方面開闢測試了5條航線。尤其是在空中文旅方面，廣州開發區將會在全國率先開啟無人駕駛載人航空器的觀光航線，並將興建10多個站點，包括位於中新廣州知識城九龍湖廣場的起降點。未來，遊客將可以沿着3條示範觀光航線，從空中飽覽知識城的風景。

乘客稱飛行很平穩

據億航智能稱，EH216-S是一款無人駕駛的電動垂直起降（eVTOL）飛行器，採用了8軸和16個旋翼的設計。之所以採用這麼多的獨立轉軸和旋翼，是為了提高整部飛行器的冗餘度（Redundancy）和可靠性，萬一當中有部分轉軸和旋翼故障，也可繼續安全飛行和降落。EH216-S的機身長6.05米，闊5.73米，高1.93米，可以載兩名乘客，最大正常平飛時速是90公里。

十年磨一劍 EH216-S試飛逾4.2萬次

相對於傳統直升機，純電動的EH216-S具有噪音較低、體積較小、佔地面較小、起降方便等優點，適合低空短途的出行服務。而廣州市的商業首飛演示的乘客向內地媒體分享乘坐體驗時也表示：「飛行很平穩，噪音很輕！」那乘客他還在飛行途中拍攝了俯瞰中新廣州知識城的視頻。

只不過，為了這一日，其實億航智能之前已準備了幾近10年。據悉，億航智能在2014年8月8日成立於廣州，一直在廣州開發區和黃埔區研製無人駕駛、可以載客或載貨的電動垂直起降飛行器，也是廣州市精心培育的低空經濟產業中的龍頭企業。

2019年12月12日，億航智能在美國納斯達克交易所（NASDAQ）上市（美：EH），成為城市空中出行（UAM）概念的全球第一股云云。2020年12月，億航智能正式向中國民用航空局提交EH216-S載人無人駕駛航空器系統型號合格證的申請書。2021年初，中國民航局受理其申請。2023年10月13日，EH216-S終於獲得中國民用航空局發出型號合格證（TC）。2023年12月21日再獲得標準適航證。

據內媒報道，綜合研發測試和申請適航證所需，EH216-S已在全球14個國家或地區（包括中國、美國、迪拜等）合共進行了超過4.2萬架次的試飛。可想而知，雖然只是搭載兩名乘客以及在低空作短途飛行，但測試工作也絕不輕鬆。

億航智能的EH216-S成功在內地取得適航證，又完成了商業飛行展示，預料短期內就會正式進行商業載客飛行，那麼是否意味着，普通人不用等太久，也可以駕駛「小鵬匯天」等研製的飛行汽車在城市中飛行？筆者的意見是傾向保守，覺得兩者沒有很大的可比性，後者要取得適航證並沒有那麼簡單。因為EH216-S除了是採用無人自動駕駛的設計之外，它的飛行航線和起降地點全部都是預先設定好。只要選擇好目的地，它就會按既定的航線和程序來執行起飛、飛行、降落等指令。

而飛行汽車卻是由普通人駕駛，沒有固定的飛行航線和起降地點，若要安全和有序地管理，會複雜很多倍。單是駕駛者的資格如何考核和發牌，也充滿未知數。

亦因為這些實際運作原因，就算飛行汽車能夠解決為了「陸空兩棲」而配備兩套系統的臃腫設計和高成本問題，其產銷量仍有很大的疑問。別說飛行汽車，就算億航智能專攻載客或載貨的eVTOL飛行器，其股價也經常大起大落。10月13日，億航智能因為EH216-S獲發型號合格證，其股價在美股開市之後一度大升接近47%，但之後又迅即回跌，最終以20.3美元收市，升幅約19%。近日其股價更進一步回落至大約16.8美元，即是升幅已完全回吐，股價甚至還略低過獲發型號合格證之前。

明報記者 薛偉傑

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