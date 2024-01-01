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經濟
徐風 隨風投資

投資策略

徐風：航運石油股升勢難長久

【明報專訊】早前中國政府對內地遊戲業界推出新規管後，包括限制首充及設置付費上限等措施建議，引發港股及一眾科網股急跌，之後政府部門立刻「補鑊」，指該新規管仍有討論空間，令市場略為回復信心，加上接近年底結算，市場對人民幣需求增加，令人民幣匯價急升，都使港股近日表現好轉。不過適逢年底，市場交投淡薄，投資者仍須觀察中國政府短期內是否推行更多經濟刺激措施，以及內地經濟表現，才能更清晰判斷近期股市反彈的持久力。

流感肆虐 東陽光藥受捧

市場大勢未見實質好轉，炒家們只能依靠消息，對個別股票或行業進行操作。例如近月內地肺炎支原體及流感肆虐，多個城市出現爆發，令以生產流感藥物「可威」為主要業務的東陽光藥（1558）受到資金追捧，去年10月中以6.14元起步，至去年11月下旬已炒升至10.28元，短短一個半月內升幅超過65%，在「長熊」的港股之中成為一顆逆市上升的明珠。

中東局勢擾亂能源海運供應鏈

或許見到東陽光藥的升勢，近期中東紅海發生事端，也門武裝分子攻擊及騎劫多艘商船，導致部分航運公司宣布暫停經紅海進入蘇伊士運河的亞歐海運路線，捨近取遠，繞道改走南非好望角路線。

有投資者認為，自以巴衝突以來，中東局勢持續混亂，加上紅海問題，有機會進一步擾亂能源及海運供應鏈，令油價及運費上升，於是與石油及航運相關的板塊，近期也出現升勢，例如「三桶油」中的中海油（0883），由去年12月最低11.88元，至上周五收報13元，升幅約9%；中石油（0857）也同樣由去年12月低位升約9%。

至於航運股方面，東方海外（0316）由去年12月最低91.7元，升至上周五的109元，升幅接近19%，海豐國際（1308）則由低位升接近24%，中遠海控（1919）則升接近15%。

雖然港股中石油股及航運股出現異動，但如果對比其他價格指標，則似乎反映港股投資者的炒作較為激進。事實上，國際油價走勢變動並不大，布蘭特期油由上月最低約72.4美元，升至上周五約77美元，升幅僅約6%，意味中海油及中石油的升幅，已跑贏油價走勢。

至於航運方面，波羅的海乾貨指數（BDI）顯示，受年底聖誕需求刺激，去年12月初指數一度升至3346點高位，但紅海危機後指數卻不斷下跌，截至去年12月22日指數為2094點，較高位跌接近38%。

事實上，據航運調查機構Flexport數據，紅海事件令一半定期通過紅海與蘇伊士運河的集裝箱船隊更改路線，或會影響供應鏈暢順，但僅佔全球運力約18%，而且更改路線繞道非洲，只會延長約25%的海運時間，與早年因應疫情多國封城而導致供應鏈斷裂的危機相比，今次的事件影響相對輕微。同時，美軍也開始組織編隊護送商船，若局勢能夠在短期內成功控制，相信航運成本也會持續下滑。

高息經濟放緩礙貨品需求

更重要的是，對比疫情各國印錢「谷經濟」，今時今日環球高息及經濟放緩，都影響貨品需求，油價走勢變動不大可見一斑，波羅的海乾貨指數與疫情高位相比，也跌近六成。故此，油股與航運股是否可以保持長久升勢，筆者並不樂觀。

[徐風 隨風投資]

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