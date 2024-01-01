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經濟

港ETF逆市成交增 盈富上季交投超騰訊

【明報專訊】港股2023年大跌近14%跑輸全球主要股市，連帶大市交投亦連跌兩年，全年日均成交跌至1048億元，按年大減16%。港股交投轉淡，但交易所買賣基金（ETF）交投卻異軍突起，市場份額兩年間急增近1.8倍，佔大市成交比例由2021年不足6%急升至16.4%（見圖）。以第4季計，港股十大成交中，ETF便佔3個席位，當中盈富基金（2800）更以近65億元日均成交，壓倒股王騰訊（0700）。

ETF市場份額兩年急增近1.8倍

追蹤恒指的盈富以外，追蹤國指的恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）亦分別以逾22億元及19億元的日均成交，排在港股活躍交投榜第5及第6位，只較美團（3690）及阿里巴巴（9988）的交投略低。

ETF通自2021年7月落實以來，北水大量參與南向通名單上的ETF交易，成盈富為首的ETF交投起飛的主要催化劑。但港交所（0388）滬深港股通專頁的北水持倉統計資料，截至12月29日，盈富及恒生中國企業兩大熱炒ETF，北水持倉佔資產管理規模（AUM）佔比分別只有約2%及1%；而北水獨愛南方恒生科技ETF，持倉接近AUM的37%。

參與ETF通北水 專業炒家短炒主導

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊接受本報訪問時表示，據了解，參與ETF通交易的北水當中，有較多為量化基金（Quant Fund）透過港股波動來進行交易。簡言之，參與ETF通交易的北水以專業炒家的短炒買賣盤主導。這亦可以解釋，為何盈富經常見到單日上百億元北水淨買盤，翌日即走資八九十億元的現象。

值得注意的是，除了傳統的股指ETF以外，去年反覆跌市中，槓桿及反向（L&I）ETF產品交投亦愈趨興旺，南方東英為各主要發行商中的大贏家。當中兩倍槓桿的XL 2南方恒生科技（7226）第4季日均成交達9.8億元，輕鬆打入20大成交榜行列；其間南方發行的兩倍槓桿反向恒生科技（7552），日均成交亦高達5.4億元。

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