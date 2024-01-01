去年整體物業註冊5.8萬宗 近33年來紀錄新低

涉4757億跌14% 10年新低

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2023年（截至12月28日）整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量合共錄57,781宗，估計全年最終約5.8萬宗，較2022年的59,619宗更低，為1991年有紀錄以來的33年新低。美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，金額方面，2023年（截至12月28日）整體物業註冊金額錄約4757億元，較2022年全年5545億元跌約14%，並為10年新低。

在各類物業註冊量表現中，在不包括一手公營房屋之下，一手私樓及二手住宅註冊量合共錄46,712宗，較2022年全年47,217宗減少約1.1%。年內只有一手公營房屋宗數按年上升，錄1844宗，升約九成半。香港置業研究部董事王品弟亦指出，土地註冊處資料顯示，二手居屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）2013年至截至12月28日，錄5507宗註冊，較2022年的4448宗增加約23.3%，暫創9年次高。

一手周末兩日20宗成交

新盤成交方面，綜合市場消息，過去兩日周末共有約20宗一手買賣，其中YOHO WEST售出5伙佔最多，共涉約2401萬元，昨日售出的兩伙，包括2A座18樓A8室，實用454方呎，兩房間隔，成交價551.18萬元，實呎12,141元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下火炭星凱‧堤岸周末兩日連沽4伙，合共套現6275.4萬元，其中2座29樓F室，實用774方呎，採三房套連工作間設計，成交價1868萬元，實呎24,134元。

二手方面，中原地產副區域營業經理劉俊杰指出，大圍柏傲莊II 5A座高層B室，實用634方呎，兩房一套連儲物室開則，最新由移民客以1260萬元售出，實呎19,874元，原業主2020年11月以1282.6萬元一手購入，持貨3年，現帳面蝕22.6萬元，惟連同使費，料實蝕約83萬元，蝕幅約6.5%。美聯物業高級分區營業經理劉世華表示，將軍澳日出康城領都11座中層左翼C室，實用1005方呎，屬於4房間隔，望山景，以975萬元成交，實呎9701元，較市價低出約一成。原業主於2019年3月以約900萬元購入上述單位，持貨約4年，帳面賺約75萬元，升值約8.3%。

[香港地產]