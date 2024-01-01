明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地製造業PMI跌至49 半年最低 國統局：上月企業受制海外訂單減 國內需求不足

【明報專訊】元旦前夕，國家統計局公布去年12月份中國製造業採購經理指數（PMI），期內按月跌0.4個百分點至49，低於市場預期的49.6，亦為6月後新低。其中，新訂單指數跌0.7個百分點至為48.7，顯示製造業市場需求下降。當局統計師表示，調查中部分企業反映海外訂單減少，國內有效需求不足為企業面臨的主要困難，有分析員預期人民銀行或最早於今年1月進一步降息。

明報記者 黃志偉

從企業規模來看，大型企業PMI為50，按月下降0.5個百分點；中、小型企業PMI分別為48.7及47.3，按月跌0.1及0.5個百分點，均低於盛衰分界線。從分類指數看，新訂單指數、原料庫存指數和從業人員指數均錄得跌幅，並低於分界線，其中新訂單指數按月跌0.7個百分點至48.7，跌幅最大。至於製造業PMI其他相關指標，新出口訂單按月跌0.5個百分點至45.8；進口則下降0.9個百分點至46.4；出廠價格跌0.5個百分點至47.7。

非製造業PMI升0.2百分點遜預期

至於非製造業商務活動指數，期內按月則回升0.2個百分點至50.4，惟略低於市場預期的50.5。分行業看，建築業商務活動指數為56.9，按月上升1.9個百分點；服務業商務活動指數為49.3，按月持平，連續兩個月低於盛衰分界線。新訂單指數按月升0.3個百分點至47.5，其中建築業新訂單指數升兩個百分點至50.6；服務業新訂單指數亦升0.1個百分點至47。另綜合PMI產出指數按月跌0.1個百分點至50.3，高於分界線。

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，去年12月份受部分基礎原料產業生產淡季等因素影響，以致製造業PMI有所回落。不過非製造業擴張已加快，其中部分企業在春節假期前加快施工進度，促進建築業商務活動指數擴張。他又稱，去年以來歐美等主要經濟體製造業持續收縮，去年12月份歐美元區製造業PMI初值分別為48.2和44.2。當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，調查中部分企業反映，海外訂單減少疊加國內有效需求不足是企業面臨的主要困難。

分析：預期央行最早1月減息

另外，彭博引述澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬表示，內地低於預期的PMI數據反映增長勢頭進一步下滑，故不能排除央行或在1月初降息的可能。

相關字詞﹕非製造業PMI 中國製造業PMI

上 / 下一篇新聞