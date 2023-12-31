報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年12月31日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
納指全年升43% 跑贏歐美股市 歐經濟弱無阻升勢 法德兩市表現較佳
科網股強勢反彈 Nvidia全年漲2.4倍
油價去年累跌逾一成 金價守穩2000美元
MALIBU 3房實呎1.33萬 屋苑同類新低
梁向榮斥資2.5億購BC科技6.5%股權
國營房企125億人幣投得穗3地
泡泡瑪特台北首設旗艦店
今年押錯注 高盛續籲明年「增持」A股 大摩轉審慎 料首季表現仍令人失望
薛偉傑：智能圖書櫃系統 80中小學採用
馮其十：內地非銀行支付市場門檻收緊 牌照估值或走高
馮其十：內地非銀行支付市場門檻收緊 牌照估值或走高
【明報專訊】內地《非銀行支付機構監督管理條例》自2021年便公開徵求意見，如今終於正式浮出水面。這部事關百萬億元人民幣大市場的「基本法」提高了非銀支付准入門檻，將對行業帶來巨大影響。
上 / 下一篇新聞
納指全年升43% 跑贏歐美股市 歐經濟弱無阻升勢 法德兩市表現較佳
科網股強勢反彈 Nvidia全年漲2.4倍
油價去年累跌逾一成 金價守穩2000美元
MALIBU 3房實呎1.33萬 屋苑同類新低
梁向榮斥資2.5億購BC科技6.5%股權
國營房企125億人幣投得穗3地
泡泡瑪特台北首設旗艦店
今年押錯注 高盛續籲明年「增持」A股 大摩轉審慎 料首季表現仍令人失望
薛偉傑：智能圖書櫃系統 80中小學採用
馮其十：內地非銀行支付市場門檻收緊 牌照估值或走高
納指全年升43% 跑贏歐美股市 歐經濟弱無阻升勢 法德兩市表現較佳
科網股強勢反彈 Nvidia全年漲2.4倍
油價去年累跌逾一成 金價守穩2000美元
MALIBU 3房實呎1.33萬 屋苑同類新低
梁向榮斥資2.5億購BC科技6.5%股權
國營房企125億人幣投得穗3地
泡泡瑪特台北首設旗艦店
今年押錯注 高盛續籲明年「增持」A股 大摩轉審慎 料首季表現仍令人失望
薛偉傑：智能圖書櫃系統 80中小學採用
prev
next