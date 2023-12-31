薛偉傑：智能圖書櫃系統 80中小學採用

借助RFID標籤提高運作效率

這套系統的特點是，在每本藏書貼上一片被動式的無線射頻辨識（RFID）標籤。因此，當一名學生一次過借出或者歸還多本書時，圖書館管理員也可以用「智能盤點槍」（其實是RFID識別裝置）同時處理，而毋須好像傳統條碼般，要逐本書掃描那麼浪費時間。而且，因為每本藏書都有一片獨立的RFID標籤，所以系統能夠記憶每本藏書的準確位置。若不小心放錯了，系統也會發出提示。而圖書館管理員也可以借助智能盤點槍，來找出某本書的位置。

鄭少華表示，該公司用了一年多來自行研發這套系統，再找內地的代工廠生產，之後還每年持續改良。連同申請專利，累積投資已達到200多萬元。由2020年推出至今，已獲得大約80家本地中小學使用。

另有配套機械人助理

其實，這套系統還有一款配套的機械人稱為「智能圖書館助理」（Robrarian），可以自主行走和自動盤點書籍，平均每秒可以盤點10本藏書。學生用語音向機械人查詢想尋找的書籍之後，它亦會自動引領學生到相關的書櫃。此外，它內置了一部投映機，可以在空白的牆壁投映播放發聲的電子書。不過，這款機械人的售價要7萬多元，暫時只有十幾間中小學採購。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]