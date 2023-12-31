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經濟
香港地產

MALIBU 3房實呎1.33萬 屋苑同類新低

【明報專訊】樓市交投淡靜，個別業主看淡後市，以低於市價沽貨。美聯高級分區營業經理劉世華表示，將軍澳日出康城MALIBU最新錄成交，單位為2A座高層A室，實用面積661方呎，屬3房海景戶。他續稱，有準買家睇樓逾兩年，原計劃購入兩房梗廚單位，適逢上述單位業主急售物業，並願意以市場價平約10%放售，睇樓後即決定入市，成交價883萬元，實呎13,359元，呎價為同類型單位新低。

劉續稱，原業主於2018年3月以976.7萬元一手購入，持貨約5年，轉手帳面虧蝕93.7萬元或約9.6%，計算交易費用後，實際蝕逾137萬元或14%。

尚悅3房實呎9408元易手

另外，元朗尚悅亦錄蝕讓成交，市場消息稱，有關單位為8座高層G室，屬實用659方呎3房戶，早前以710萬元放售，議價後減價90萬元或近13%，以620萬元易手，實呎9408元。原業主於2012年10月以642.4萬元購入，持貨逾11年，帳面蝕約22.4萬元或約3.5%，連同交易費用計，實際蝕逾46萬元或7%。

第一城兩房海嘯貨 售400萬升近兩倍

新界東上車屋苑沙田第一城則續錄得低價成交。中原副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城4期43座低層D室新近易手，實用304方呎，兩房望內園，原業主在兩星期前以420萬元放售，隨即獲準買家垂青，議價後減價20萬元或約4.7%、以400萬元易手，實呎13,158元。原業主2008年金融海嘯期間以148萬元購入，持貨約15年，帳面獲利252萬元，物業期內升值1.7倍。

星凱．堤岸3房1992萬沽

新盤市場同樣淡靜，僅得貨尾盤撐場，昨日只錄零星成交，其中一宗來自中洲置業旗下已屆現樓的火炭星凱．堤岸，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，售出的單位為3座10樓C室，實用945方呎，採3房套連雙工作間設計，成交價1991.9萬元，實呎21,078元。據了解，買家為投資者，心儀項目交通方便，租金回報不俗，故購入單位長線投資。

楊聰永續稱，項目今年9月重推以來沽出53伙，套現逾6.3億元；而項目自2021年10月開售至今，累售925伙，套現逾96億元，平均呎價20,365元。

同屬現樓物業、中海外（0688）旗下啟德維港1號，昨日亦售出1伙，為2B座30樓A室，實用656方呎，3房連套房間隔，以1480.9萬元成交，實呎22,575元。

[香港地產]

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