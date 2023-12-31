納指全年升43% 跑贏歐美股市 歐經濟弱無阻升勢 法德兩市表現較佳

明報記者 蕭嘉聰

道指上周五在高位曾跌逾百點後收復大部分失地，收市跌20點或0.05%，報37,689點；標指跌0.28%，報4769點；納指亦跌0.56%，報15,011點。一周合計，標指升0.32%，道指及納指分別升0.8%和0.1%，三大指數均連升9周；道指及納指均是近5年來最長升浪，標指更是2004年1月以來最長連升。

美股三大指數連升9周

美股今年並非一帆風順，矽谷銀行3月倒閉引起一連串銀行危機，拖累大市向下，股市亦受地緣政治持續不穩，擔憂聯儲局過度加息令美國經濟「硬着陸」等因素左右，不過今年底起市場憧憬美聯儲2024年減息，成功帶動美股大幅反彈，最終三大指數皆表現亮麗。彭博引述LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby指出，市場已現疲態並需整固，不過只要參與度仍然廣泛，樂觀情緒仍可帶動指數表現，料2024年將是同樣強勁的一年。

美國息口議題亦貫穿全年，美國10年期債息由今年初起不斷向上，至10月高位更拖累美股尤其納指急回（見圖），但債息臨近年底時幾乎蒸發全年升幅。美國10年期債息上周五曾觸及3.9厘水平，全年計升約1基點（1厘等如100點）；兩年期債息更3年內首度下降。

美長債息年底回落 升幅全蒸發

其他股市方面，歐洲經濟轉弱，不過股市表現有支持，英國富時指數、法國CAC指數及德國DAX指數上周五收市分別升0.14%、0.11%及0.3%。以全年計，英國股市升3.78%、法股及德股分別升16.52%及20.31%。

至於反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數上周五收市升1.22%至6476點，全年計下跌3.39%。港股今年全年跑輸全球主要股市，不過恒指夜期周五收報17,160點，升28點，較恒指收市高水113點；港股ADR比例指數收市就微跌5.6點至16,607點。美團（3690）ADR折合港元報82.05元，升0.18 %；騰訊（0700）及小米（1810）ADR亦升0.53%及0.33%。俗稱「黑期」的香港HS50指數期貨同樣升至17,000點水平以上，加上夜期高水，或反映2024年港股開市首日有望高開。