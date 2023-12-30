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經濟
2023年12月30日星期六
睇樓手冊
港股全年插14% 首連跌4年累瀉萬點 理想汽車升92%膺藍籌升幅王 李寧挫69%最差
人幣曾再創半年新高 全年跌3%
恒指ETF資產總值1633億 逆市升6%
再有3新股趕尾班車籌12億
11月新申請住宅按揭止跌回升12%
京東控阿里「二選一」案勝訴 壟斷糾紛擾攘8年 獲賠10億
小鵬元旦推新車X9 股價飈4%
老虎國際冀增港新客 擬提高星洲滲透率
星空華文禁售屆滿 即挫37% 股價新低兼觸發市調機制 淘寶等損手
華為料今年收入逾7000億 稱經營回歸常態
標指有望連漲9周 20年最佳 牛氣衝天全年暫升25% 距高峰差0.3%
憂供過於求 油價全年跌一成
波音737 Max現螺栓鬆動風險
Google涉390億私隱案和解
東瀛遊推「莞深純玩團」 到山姆超市掃貨成亮點
蓮香居改名「六安居」 原班人馬負責經營
CCL連跌6周累瀉3.5% 全年挫5% 減辣後樓價未見反彈 學者料減息後才重拾升軌
十大屋苑今年1869宗成交跌18% 紀錄新低
GRAND AUSTIN 4房4570萬沽 9年升14%
華懋蔡宏興：利息回落利樓市 冀「貨如輪轉」
呂麗君半月撻晉環3伙 料遭殺訂逾千萬
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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