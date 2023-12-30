呂麗君半月撻晉環3伙 料遭殺訂逾千萬

資料顯示，呂氏2021年5月以約1.4億元購入的晉環4個單位，自本月14日起接連撻大訂，半個月內連撻3伙，其中第1B座40樓A室、以及第1B座41樓A室，分別在本月14日及22日登記撻大訂，3伙合共被殺訂約1051萬元。「大劉」上月曾公開表示，「有人」購買晉環單位時，竟然「一次過付一成首期加15%釐印稅，行徑愚蠢」。

維港滙昨沽3伙共涉5299萬

由信置（0083）、會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙，昨錄3宗連平台特色戶成交，單日吸金5299萬元，其中一伙為維港滙I第2座1樓室的3房連平台戶，實用面積749方呎，成交價2080萬元，實呎27,770元。據悉，維港滙系列自2021年推出以來，全盤累積售出1072伙，佔全盤單位總數1437伙約75%，套現逾177億元。

另宏安地產（1243）黃大仙單幢新盤薈鳴，部署下周上載樓書及開放示範單位，發展商續進行軟銷。宏安執行董事程德韻表示，薈鳴住客會所名為「CLUB PHOENEXT」，會所設多個休閒設施，如「鳴靜」茶室、「鳴聚」及「鳴聚‧御」宴會廳等。