十大屋苑今年1869宗成交跌18% 紀錄新低

嘉湖涉288宗最多 均呎高位跌29%

十大屋苑中全年交投最多為天水圍嘉湖山莊。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，同區新盤低價出擊，加上年底聖誕新年檔期屬傳統樓市淡季，12月份嘉湖山莊交投量進一步下跌，僅錄18宗成交，按月跌35.7%，12月平均實呎8297元，按月持平，惟已連續5個月見「8字頭」，見近7年低位。伍又稱，今年共錄288宗成交，較去年363宗減少20.7%，平均實呎按年下跌約14%，較2021年高峰下跌達29%。伍又指出，由於大市仍充斥多項不明朗因素，現時整體入市意欲及信心較低，嘉湖山莊願意劈價平賣的業主未算很多，買家亦只肯低價入市，故出現買賣拉鋸局面，交投低迷。

太古城3房戶22年帳升2.4倍

另鰂魚涌太古城本月暫錄15宗成交，按月下跌31.8%，全年累錄233宗成交，按年減少8.3%，平均實呎15,037元，較去年同期下跌6.1%。利嘉閣分行聯席董事吳玉蘭稱，年底前有換樓客入市太古城東山閣低層A室，實用面積760方呎，3房1套間隔，望內園景，獲區內換樓客以1133萬元承接，實呎14,908元，屬市價水平。原業主2001年330萬元買入，帳面獲利803萬元或逾2.4倍。