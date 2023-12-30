波音737 Max現螺栓鬆動風險

促航空公司做安全檢查

方向舵用於控制飛行穩定，涉事的螺栓是飛機的重要安全部件。FAA表示，若發現更多螺栓鬆脫或丟失的個案，將考慮採取額外行動。今次的螺栓問題，是源於一家國際營運商在例行維修時，發現一架737 Max飛機有一個螺栓的螺母缺失，波音其後建議各航空公司對Max飛機進行檢查。

波音表示，發現螺栓問題的Max飛機已經修復。此外，波音亦在一架尚未交付的Max飛機，發現了未正確擰緊的螺母。波音表示，每架737 Max飛機的檢查約需兩小時，而所有新的Max飛機向客戶交付前，波音都將進行檢查。

波音近年屢傳質量問題。2018及19年，兩架波音737 Max飛機發生空難墜毀後，波音進行了一系列調整及軟件升級，最終FAA於2020年11月解除對Max的飛行禁令，惟此後該機型仍多次傳出生產瑕疵。

（綜合報道）

[國際金融]