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經濟

老虎國際冀增港新客 擬提高星洲滲透率

【明報專訊】老虎證券昨日舉行「虎虎生 WISH」流動許願池活動啟動禮，老虎國際（美：TIGR）首席財務官曾慶飛出席活動時表示，公司目前集中提高現有業務地區的市場份額，未有計劃於明年擴展業務至東南亞其他市場。

未欲擴至東南亞其他市場

現時老虎證券的交易平台「Tiger Trade」在美國、新加坡、新西蘭等地區提供服務，曾慶飛指出，公司一直觀察不同市場的發展空間，但目前主要以增加現有業務地區的市場份額為主，例如現時新加坡有三分之一人口使用該平台，冀日後繼續提高滲透率，故未有計劃明年將業務擴展至東南亞其他市場。

早前老虎國際公布今年第3季非通用會計準則（Non-GAAP）業續，其中全球開戶客戶新增2.9萬人。曾慶飛指出，全球新增用戶中有一成來自香港，即約3000人，佔比與第2季相若，冀逐步提高該比例。他續稱，香港客戶在各股票市場交投活躍，質量較其他地區高，雖然港股今年表現疲弱，但美股相對較好，而大多港股投資者也會選擇美股，故公司冀能增加於美股賣買的市場份額。同時，隨明年資本市場回暖，亦希望提升於本港證券買賣市場的佔有率。被問到未來會否在港設店舖，他稱將視乎市場實際情况和容量而決定，暫未有相關打算。

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