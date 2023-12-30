京東控阿里「二選一」案勝訴 壟斷糾紛擾攘8年 獲賠10億

明報記者

京東發聲明指出，此次判決不僅是京東反抗「二選一」壟斷行為的一次公正裁決，更是以法治維護市場公平競爭秩序。京東重申，公平競爭是市場經濟的核心，「二選一」等壟斷行為不僅限制市場競爭，損害品牌、商家和消費者的合法權益，更削弱市場發展的創新和活力。從2017年京東為反抗「二選一」壟斷發起的訴訟，到今年京東採銷打破「超級主播價格壟斷」的行業潛規則，為品牌和商家謀發展、為消費者爭低價。另外，有內地媒體發現，有京東員工在內網討論跨年晚會方案時，主席兼首席執行官劉強東指出，決策時不要忘了用戶是任何工作出發點，但未有談及有關壟斷訴訟。

法院斥阿里濫用支配地位

事件始於2015年，當時京東旗下京東商城向國家工商總局提出實名舉報，指控阿里巴巴擾亂電子商務市場秩序，稱對方以不正當手段壓迫商家選擇阿里巴巴旗下天貓商城。於2017年11月，京東正式向北京高院提出有關訴訟，當時阿里巴巴以審訊地方的管轄權提出爭辯，直至兩年後的2019年，才被最高法院駁回阿里巴巴的上訴請求。

另外，於2021年，中國市場監管總局指控阿里巴巴違反《反壟斷法》，對阿里巴巴罰款182億元人民幣，金額是中國《反壟斷法》案件歷來最高。該局表示，阿里巴巴濫用自己境內網絡零售平台服務市場的支配地位，禁止或限制平台內商家到其他平台開店，限制市場競爭，侵害商家權益和損害消費者利益。