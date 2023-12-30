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經濟

11月新申請住宅按揭止跌回升12%

【明報專訊】金管局公布11月住宅按揭統計，新申請貸款個案按月增加12%至6000宗，扭轉10月按月下跌39%狀况。中原按揭董事總經理王美鳳表示，10月《施政報告》推出多項「減辣」措施，帶動交易和推動發展商推盤，一二手成交增加，推動按揭申請量回升。

11月新批出按揭貸款額，按月減少1.7%至245億元，當中涉及一手交易批出的貸款增加10.1%至62億元，二手交易批出貸款增加17.1%至94億元，不過轉按所批出貸款則減少20.8%至90億元，連跌3個月。王美鳳表示，9月銀行上調新做按息和縮減回贈，大減轉按誘因，不過近期發展商以吸引價格推售新盤，一手成交顯著增加，二手交投回穩但未回復至活躍水平，未來按揭宗數將繼續反映上述情况。

逾3個月拖欠率微升至0.08%

較為滯後的新取用按揭貸款額，11月按月減20.1%至162億元，創7年半新低，宗數按月跌16.5%至3384宗。截至11月底，未償還按揭貸款總額按月減少0.04%，至1.86萬億元。貸款質素方面，超過3個月的拖欠比率輕微上升0.01個百分點至0.08%，超過6個月拖欠比率維持在0.05%，經重組貸款比率亦維持於接近0%。

金管局同日公布貨幣統計數字，11月貸款與墊款總額按月下跌0.5%，自年初截至上月底則按年下跌3.6%。包括貿易融資在內的香港使用的貸款下跌0.1%，香港境外使用的貸款下跌1.5%。

11月本港銀行存款總額按月上升1.7%，港元存款上升0.5%，外幣升2.9%。年初至上月底，港元存款和存款總額，分別按年上升1.7%和4.1%。由於港元存款上升但貸款下跌，港元貸存比率由10月底的86.1%，下跌至11月底的85.4%。此外，本港人民幣存款11月份跌0.5%至9795億元人民幣。

相關字詞﹕存款 融資 貸款

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