人幣曾再創半年新高 全年跌3%

分析師預期明年底升穿7算

人行昨日公布人民幣中間價報7.0827，較市場預期高286點子，持續釋放偏強信號引導市場升值預期，在岸人民幣突破7.1收市，升136點子報7.0944。不過，傍晚美元反彈帶動離岸人民幣倒跌逾300點子，截至晚上6時報7.1295，下跌97點子。

彭博社向分析師進行調查，預期人民幣在明年第三季會逐漸上升，全年在6.9至7.225區間波動，明年中美息差和內地經濟復蘇速度，會影響企業結售外匯意願和跨境資金流向，為影響明年人民幣走勢的主要因素。

受訪市場人士預計，雖然明年內地經濟仍較疲弱，不過從國內宏觀政策和經濟復蘇角度，內地較為適宜保持人民幣匯率雙向波動，因為人民幣急升值會不利經濟和出口，單向貶值則造成資金外流。明年市場預期美國減息，不過市場人士指內地可能減息，明年即使中美息差收窄，但仍在較寬闊水平，投資者會按內地經濟和美國貨幣政策，進行動態調整。