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經濟

香港地產

珀麗灣租賃宗數倍升 兩房月租高達1.85萬

【明報專訊】傳統樓市淡季仍無阻租賃交投，香港置業高級分區營業經理熊建明指出，馬灣珀麗灣12月截至28日暫錄28宗租務，較上月同期的13宗多逾1倍，其中屋苑2期5座低層E室，實用594方呎，兩房間隔，享青馬大橋及海景，以月租1.85萬元租出，實用呎租31元，為屋苑同類單位今年最高月租金額個案。單位業主2021年768萬元購入，租金回報約2.9厘。

公務員預付一年租MONTARA一房涉18萬

另外，年底前再有租客一筆過預付一年租金租樓。利嘉閣助理分區董事蔡庭勇稱，將軍澳日出康城MONTARA 2B座中層E室，實用面積368方呎，一房間隔，望內園景，獲計劃結婚的公務員即睇即租，並以年繳方式一次過支付18萬元租金，變相月租1.5萬元，呎租約41元。單位業主2019年約594.1萬元一手買入，租金回報約3厘。

星凱‧堤岸3房3萬租出 回報2.2厘

近月入伙的火炭星凱‧堤岸亦錄租賃成交。中原高級分行經理姚枝榮表示，星凱‧堤岸3座中層H室，實用755方呎，3房1套間隔，享開揚景觀，開價約3.2萬元，議價後減2000元或6%，以月租3萬元租出，實用呎租約40元。單位業主2021年以約1639萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

樂翠台3房月租5.5萬

此外，年底前跑馬地老牌屋苑亦錄大額租賃成交。利嘉閣分區董事梁國樑表示，樂翠台A座高層04室，實用1147方呎，3房1套連工人套房間隔，享大球場開揚景觀。原以5.8萬元連車位放租，議價後最終以月租5.5萬元不連車位租出，實用呎租約48元。業主今年以約2850萬元購入單位，租金回報約2.3厘。

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