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經濟
2023年12月29日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
在岸人幣升穿7.1關 恒指重上萬七 分析：南水淨買入A股債券 提振人幣需求
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3新股跨年招股 共集資13億
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保單持有人保障諮詢總結 最高賠償額倡維持100萬
積金局劉麥嘉軒：三成積金帳戶投資懶人基金
雷軍：冀小米20年成全球前5車廠 「百人團隊開發引擎打造夢想之車」
花絮：致敬蔚小理惹熱議 雷軍：網民誤解用意
移動支付全球居首 人行：新規推動發展
港進出口連升兩月 上月升幅均擴至逾7% 仍遜預期
人行：要加大出台幣策實施力度
深證監局約談四大會計行 促履行「看門人」責任
環球債券兩個月升10％ 1990年以來表現最佳
美法院暫緩執行禁令 兩款Apple Watch復售
植田「放鷹」：不排除1月加息 日圓兌港元見5個月高
星元旦起調高消費稅至9%
張兆聰：本地地產股回升有勢可跟進
美元定存高息精選
植耀輝：港股明年續「難捱」
方保僑：淺談香港電子支付發展
盧駿匡：未受國策眷顧 手遊股被震散
京東新年送禮 1月1日加人工
KeeTa周日請全港市民免費坐電車
劉思明：恒指或快見底 展望明年初反彈
周顯：四大問題礙中國經濟
譚新強：美國貧富懸殊收窄 實現「共同富裕」？
湯文亮：倘沒逆周期措施 香港大鑊
囍滙1房逾千萬急沽 料實蝕兩成 業主持貨1年 須繳10%額印稅
珀麗灣租賃宗數倍升 兩房月租高達1.85萬
凱玥4房7581萬沽 900天付款兼先住後付
代理明年中起須獲境外樓花所在地法律意見
華懋蔡宏興妻斥1500萬 購黃竹坑工廈
劉思明：恒指或快見底 展望明年初反彈
【明報專訊】上日總結2023年港股形勢，恒指連跌4年跌浪；科技、消費、金融拖累恒指，高息率行業率先喘定，那麼對於2024年有什麼啓示？
相關字詞﹕
劉思明
數據尋寶
財經專欄
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