環球債券兩個月升10％ 1990年以來表現最佳

回顧去年底，投資者曾預測2023年股市將受通脹高企、利率上升和經濟衰退打擊。不過投資者對美聯儲即將減息的預期，加上人工智能（AI）投資熱潮，都提振了股市。年底的聖誕升市效應，包括投資者在年底重新調配投資組合，以及節日期間交投淡靜可能放大市場波幅，有助道指今年迄今升逾13%，並在12月6次創收市新高。標普500指數今年以來更上漲25%，距離新的歷史高位只差0.3%。美股三大指數昨早段繼續輕微向上。

納斯達克100今年升55% 科網爆破後最佳

不過部分投資者關注經濟動力可能轉弱，部分交易員押注主要央行明年將大幅減息刺激經濟。迹象顯示，美國勞動力市場開始降溫。在截至12月23日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加1.2萬，總數增至21.8萬，高於預期的21萬。美國多個地區的聯儲銀行調查顯示，美國僱主明年將減少招聘，令勞動力市場開始冷卻。

掉期交易的數據顯示，交易員預計美聯儲和英倫銀行明年將減息約1.5厘，歐央行更將減息1.75厘。美國10年期國債孳息率已由10月峰值下跌約1.2厘。全球投資級別公司債券價格也自11月初以來上漲近11%，有望創2001年有紀錄以來最大的兩個月期升幅。Fivestar資產管理駐東京的高級投資組合經理Hideo Shimomura形容，債市一片狂歡（carnival）。

紅海航運受阻憂慮緩解 油價跌逾1%

瑞穗銀行駐新加坡經濟與策略主管Vishnu Varathan指出，市場對政策寬鬆的預期濃厚，債市的升勢增加了投資者的回報。通脹回落及減息的前景，有助市場對本周拍賣的美國2年期及5年期國債需求，孳息率回落也促使美元下滑。美匯指數跌穿101，在5個月低位徘徊。市場對紅海航運受阻的擔憂緩解，國際油價午夜前跌逾1%。

（綜合報道）

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